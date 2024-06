Villaverde rechazó el traspaso de las rutas a Río Negro y habló del «curro de los políticos»

Mientras el gobierno provincial mantenía reuniones en Buenos Aires por obras nacionales en Río Negro, la diputada y principal referente libertaria, Lorena Villaverde, recorría ayer la delegación de Vialidad Nacional en Viedma, especulaba con el reinicio de construcciones viales y también expresaba su férrea oposición a que Nación transfiera las rutas 22 y 151 a la órbita provincial, como lo solicitó el gobernador Alberto Weretilneck.

La parlamentaria se reunió con el jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Enzo Fullone. Ambos después contaron a diario Río Negro de los reinicios de los trabajos de la rotonda de Choele Choel y de la repavimentación de la ruta 151.

“No estoy de acuerdo con todo aquello que sea un curro de los políticos y la vieja política”, respondió Villaverde cuando se la consultó por la solicitud del gobierno de Weretilneck acerca de la cesión de las rutas de la Nación.

Villaverde estuvo en Viedma y formalizó la puesta en funciones de Eliana Mevdeved al frente de la delegación local del Anses y de Leonela Andreoli en la conducción del PAMI. El legislador César Domínguez la acompañó y, en ese sentido, la diputada cargó contra el vicegobernador Pedro Pesatti porque no autoriza la bancada de La Libertad Avanza. “Es una proscripción que viene de un peronista”, afirmó.

Frente a las construcciones nacionales paradas, Villaverde dijo que “se está trabajando. Hace dos meses hicimos un relevamiento con todos los organismos para la reactivación de las construcciones de acuerdo al dinero que se pueda tener. Se van reactivando de a poquito”.



P: ¿Qué plazos se manejan para las obras de Río Negro?

R: Lo manejamos con la mayor seriedad y se informará cuando se tenga la fecha.

P: Río Negro pidió que se le transfiera las rutas 22 y 151. ¿Qué opinión tiene de esa solicitud del gobierno provincial?.

R: No estaremos de acuerdo con todo aquello que sea un curro de los políticos y la vieja política.

P: ¿Cuál sería el curro en este caso?

R: Son todos instrumentos generados por los viejos políticos para generar curro, como el Registro del Automotor. Hay muchos ejemplos de los que siempre han sido funcionales a los amigos del poder. Interesante hubiera sido plantearlo 12 ó 13 años atrás por los años de decadencia tiene la ruta 22. Qué loco que se presentan con esta creatividad hoy que hay un gobierno nacional con una propuesta distinta y que plantea un cambio de paradigma.

P: Puntualmente ¿No está de acuerdo con el traspaso?

R: No, no estoy de acuerdo con nada que me genere un ruido y sea un negocio más para los amigos del poder y los políticos de turno.

Consultada por el proyecto del oleoducto de YPF a Punta Colorada, la parlamentaria destacó esa obra en territorio rionegrino, resaltando que fue un tema planteado en la campaña electoral mientras aceptó que también se evalúa el asentamiento de la planta de GNL.

Advirtió tener la madurez de parte de los rionegrinos para poder afrontar más obras y más trabajo.