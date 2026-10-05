Violencia de género en Río Negro: cuántas denuncias hubo, dónde y qué pasó con las detenciones

El informe policial abarca 18 meses y detalla las denuncias, detenciones y medidas de protección registradas en distintas localidades de Río Negro. Foto ilustrativa.

En 18 meses, la Policía de Río Negro registró aproximadamente 613 denuncias por situaciones de violencia de género y contabilizó 52 detenciones vinculadas a estos hechos. Los datos corresponden al período comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026 y surgen de un informe elaborado por la Jefatura de Policía a pedido de la Legislatura.

El informe reúne las denuncias encuadradas en la Ley Nacional 26.485 y también actuaciones realizadas en el marco de las leyes provinciales 3.040 y 4.241, vinculadas a situaciones de violencia familiar e intrafamiliar.

El requerimiento fue presentado en el expediente N° 766/2026 y solicitó información sobre las denuncias, detenciones y medidas de protección durante esos 18 meses.

Cuántas denuncias se registraron en cada localidad

El documento incorpora un detalle de los registros policiales por localidad. El Bolsón aparece con 131 denuncias, seguido por Bariloche, con 78, Roca, con 52, y Viedma, con 49.

También figuran 47 denuncias en Cinco Saltos, 44 en Maquinchao, 43 en Cipolletti y 36 en San Antonio Oeste.

El resto de los registros informados son: 32 en Ingeniero Jacobacci, 29 en Luis Beltrán, 19 en San Javier, 14 en Choele Choel, 11 en Allen, 8 en Villa Regina, 6 en Valcheta, 5 en Ingeniero Huergo, 3 en Sierra Grande, 2 en General Fernández Oro, 2 en Río Colorado y 2 en Los Menucos.

La Policía señala que se trata de denuncias encuadradas específicamente en la Ley 26.485, mientras que el total informado también contempla actuaciones realizadas bajo las leyes provinciales 3.040 y 4.241, relacionadas con violencia familiar e intrafamiliar.

Qué pasó con las 52 detenciones

En el mismo período se informaron 52 detenciones vinculadas a hechos de violencia de género.

La Policía aclara que las Comisarías de la Familia no realizan directamente las detenciones. Esa tarea corresponde a las Unidades de Orden Público que tienen jurisdicción en cada caso.

Según el informe, las detenciones estuvieron relacionadas principalmente con incumplimientos de medidas de protección o cautelares, desobediencia judicial, lesiones, amenazas, abuso sexual y otros delitos vinculados a situaciones de violencia de género.

Las medidas de protección que fueron controladas

El informe también da cuenta de las medidas de protección dispuestas por las autoridades judiciales. Durante el período, las dependencias policiales se encargaron de recibirlas, notificarlas y controlarlas.

Entre las medidas mencionadas aparecen las prohibiciones de acercamiento y contacto, exclusiones del hogar y el cese de actos de violencia o perturbación, además de otras medidas cautelares.

Para estas intervenciones, la Policía señala que mantiene articulación con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos provinciales y municipales, áreas de Salud, Senaf, Desarrollo Humano, SAT y áreas municipales vinculadas a género.

También hubo capacitaciones

El documento incluye un apartado sobre la formación del personal policial. Durante el período se realizaron capacitaciones relacionadas con violencia de género y familiar, perspectiva de género, Ley Micaela, Ley 26.485 y las leyes provinciales 3.040 y 4.241.

También se abordaron la recepción de denuncias, las medidas de protección y el abordaje integral de personas en situación de violencia.

En su respuesta a la Legislatura, el Ministerio de Seguridad y Justicia sostuvo que continuará fortaleciendo las políticas públicas destinadas a la prevención, abordaje y erradicación de las violencias por motivos de género.