El riesgo país llegó a 1.038 puntos al mediodía del viernes, su nivel más alto desde octubre de 2025. (Foto: archivo)

El riesgo país superó este viernes los 1.000 puntos básicos por primera vez en 13 meses y se ubicaba en 1.038 al mediodía, con una suba de 107 unidades (11,5%). La escalada llegó junto con una nueva baja de los bonos argentinos, que caen más de 3% en la rueda.

Según los datos de Rava Bursátil, el indicador que elabora JP Morgan había cerrado el jueves en 931 puntos, después de un salto de 83 unidades en una sola jornada. Es su nivel más alto desde octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas.

Riesgo país Volvió a superar los 1.000 puntos 1.038 puntos +107 (+11,5%) Intradiario · viernes 20/11, 12:33 Cierre anterior931 Mínimo de 2026402 (10/7) 1M 3M 6M En 2026 1 año En los últimos seis meses subió 514 puntos (+98,1%): de 524 (20/05/26) a 1.038 (hoy, intradiario). 200 400 600 800 1.000 1.200 1.000 puntos may jul ago oct nov Fuente: Rava Bursátil, índice de JP Morgan. Cierres diarios; el último dato es intradiario. · Diario RÍO NEGRO

Cuánto subió el riesgo país en 2026 y qué significa superar los 1.000 puntos

El 10 de julio, el riesgo país había marcado su mínimo del año, con 402 puntos. Desde entonces subió 636 unidades (+158%), y en lo que va de 2026 acumula un alza de 467 puntos (+81,8%) frente a los 571 con los que cerró 2025.

Un riesgo país de 1.000 puntos quiere decir que la Argentina paga unos 10 puntos porcentuales más de tasa que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se toman como referencia. Según datos de mercado, al cierre del jueves el AL30 rendía cerca de 20,4% anual en dólares y el GD30, alrededor de 18,4%.

Por qué sube el riesgo país: Wall Street, el real brasileño y la mirada puesta en 2027

El Merval abrió con una baja superior al 2%, en línea con la caída que ya mostraban los ADR argentinos antes de la apertura de Wall Street, informó la agencia Noticias Argentinas. La agencia atribuyó el retroceso a un mal clima global y al escepticismo de los inversores sobre las empresas de inteligencia artificial. Los analistas de rava aseguraron que la salida a la bolsa de Anthropic no alcanzó a revertir esas expectativas.

En el plano internacional también pesan la fortaleza del dólar y la depreciación del real brasileño, que se acercó a 6 por dólar y obligó a intervenir al Banco Central de Brasil. En lo local, el mercado sigue con dudas sobre la acumulación de reservas y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027.

En el mercado cambiario, el dólar oficial del Banco Nación cotizaba a $1.540 para la compra y a $1.590 para la venta. El mayorista se ubicaba en $1.572.

Por qué el mercado confía en la deuda de 2027 y duda de lo que viene después

En su columna de este viernes en Río Negro Radio, antes de que el indicador pasara los 1.000 puntos, el economista Pablo Wende explicó que la desconfianza no está puesta en los vencimientos del año próximo. “El riesgo país de Argentina 2027 es cero. El riesgo país argentino 2028 es 1.000. Es así de fácil”, resumió.

Según Wende, los bonos que vencen en 2027 rinden 3% anual, menos que un bono del Tesoro de Estados Unidos. La duda aparece con la administración que asuma después de las elecciones de 2027: “El gran interrogante que hay es: el gobierno que viene, ¿quiere o no quiere pagar la deuda? Y eso es lo que está en juego ahora”, planteó.

El economista comparó ese escenario con la deuda de empresas y provincias. El bono de YPF tiene un riesgo país de unos 250 puntos y rinde menos de 8% anual, porque la petrolera genera dólares y tiene la producción de Vaca Muerta, mientras que un bono equivalente del Gobierno nacional rinde 15%. “Un bono emitido por la provincia de Neuquén tiene un riesgo país de menos de 300 puntos. El mundo le confía a Neuquén”, destacó.

Cuánta deuda vence en 2027 y de dónde saldrán los dólares para pagarla

El año próximo la Argentina tiene que pagar US$ 25.000 millones de deuda, y US$4.500 millones de ese total vencen en enero, según detalló Wende. El Gobierno pensaba conseguir US$5.000 millones con bonos colocados en el mercado local, una vía que, para el economista, no se podrá concretar.

Según Wende, el Gobierno ya anunció que usará el swap con China por US$ 5.000 millones. A eso se suman las compras del Banco Central, que adquirió más de US$ 16.000 millones en el año, y posibles renegociaciones con bancos internacionales. “No hay ninguna duda entre los inversores de que la deuda del año que viene se va a pagar”, sostuvo.

Wende consideró que hay “un poco de exageración” en el nerviosismo del mercado y pidió no analizar la semana sin mirar el contexto internacional. Sin embargo, el propio economista reconoció que los bonos argentinos cayeron cerca de 25% en los últimos tres meses, y la baja de este viernes se sumó a ese retroceso.