María Becerra sumó un nuevo logro a su carrera internacional y esta vez no fue sobre un escenario. La cantante argentina llegó al universo de Grand Theft Auto VI (GTA 6), uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, con una canción que los jugadores pueden escuchar mientras recorren las calles de Vice City.

Según informó Infobae, la artista forma parte de la propuesta musical del videojuego desarrollado por Rockstar Games. Su tema «Hace calor», junto al cantante dominicano El Alfa, fue incluido en una de las emisoras radiales ficticias que acompañan a los protagonistas durante sus recorridos.

La incorporación representa una nueva vidriera internacional para la cantante, que continúa ampliando su presencia en producciones vinculadas con la música y el entretenimiento.

María Becerra en GTA 6: qué canción se escucha y dónde encontrarla

La canción elegida es «Hace calor», una colaboración de María Becerra con El Alfa que forma parte de Quimera, su trabajo discográfico más reciente.

El tema puede escucharse en Cocoteo FM, una estación radial ficticia dedicada a la música latina y caribeña.

La emisora reúne ritmos como reguetón, dembow y bachata, que acompañan los recorridos de los jugadores por Vice City, la ciudad inspirada en Miami donde se desarrolla buena parte de la historia.

La particularidad es que María Becerra no participa como personaje del videojuego, sino que su música integra el ambiente sonoro de la nueva entrega de la popular franquicia.

De Quilmes a Vice City: el nuevo paso internacional de María Becerra

La presencia de María Becerra en GTA 6 marca otro capítulo de su proyección fuera de la Argentina.

Conocida como La Nena de Argentina, la cantante logró consolidarse como una de las figuras de la música urbana nacional y construir una carrera que incluye colaboraciones con artistas internacionales.

Su llegada al videojuego también representa una oportunidad para alcanzar a un público diferente, ya que la franquicia Grand Theft Auto reúne a millones de seguidores alrededor del mundo.

Además, no es la primera vez que una canción de la artista se vincula con una gran producción de entretenimiento.

«Te cura» formó parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos X, estrenada en 2023.

Algunos medios también mencionaron ese tema entre las canciones que pueden escucharse en GTA 6, aunque su inclusión no aparece confirmada en los créditos oficiales consultados.

CA7RIEL y Paco Amoroso también forman parte de GTA 6

María Becerra no es la única representante argentina que llegó a la nueva entrega de Rockstar Games.

CA7RIEL y Paco Amoroso también participan de la propuesta musical, aunque con una presencia diferente.

El dúo integra Grand Theft Auto VI: The Album, el álbum oficial del videojuego, con «Sexy Magic», una colaboración junto a PinkPantheress, Fred again.. y Étienne de Crécy.

El disco reúne 34 canciones y cuenta con la participación de figuras internacionales de distintos géneros musicales.

De esta manera, la música argentina tiene presencia tanto en las emisoras que acompañan a los jugadores como en el álbum oficial de la producción.

GTA 6: las referencias argentinas que sorprendieron a los jugadores

La música no es el único guiño a la Argentina que apareció en el videojuego.

Durante las primeras horas posteriores al lanzamiento, usuarios comenzaron a compartir imágenes y videos de situaciones que encontraron mientras exploraban Vice City.

Entre los detalles más llamativos aparecen personajes que utilizan expresiones típicas del español rioplatense y un restaurante identificado como una parrilla argentina.

El establecimiento, llamado Ignacio’s Kitchen, tiene un cartel que lo presenta como una parrilla y una bandera celeste y blanca en su vidriera.

Estas referencias se suman a la presencia de María Becerra y CA7RIEL y Paco Amoroso, que llevaron la música nacional a uno de los universos más reconocidos de los videojuegos.

Con «Hace calor» sonando en Cocoteo FM, María Becerra suma así un nuevo espacio de difusión internacional y conecta su música con una audiencia que va más allá de los escenarios y las plataformas de streaming.