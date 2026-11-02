AUH, AUE y PNC: los montos de noviembre 2026 y cuánto suma la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a partir de noviembre 2026 la actualización legal del 1,93% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC), mientras que el Ministerio de Capital Humano resolvió mantener sin variantes las escalas de la Tarjeta Alimentar, que continúan fijadas en $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más menores de hasta 17 años inclusive.

Esta combinación entre la movilidad mensual de ANSES atada al IPC y el congelamiento del subsidio alimentario determina que una familia con un solo hijo cobre en mano $199.938,80 netos, cifra que puede trepar hasta los $292.064 si se suman el cobro íntegro de la asignación sin retenciones y el Complemento Leche del Plan Mil Días, configurando un cuadro de liquidaciones segmentado que se acreditará en los bancos recién desde el miércoles 11 de noviembre 2026.

Escala AUH ANSES con Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mano por cantidad de hijos

La liquidación conjunta, depositada en la cuenta bancaria de cada titular, se estructura a partir de la retención habitual del 20% sobre el haber asistencial:

Esquema de liquidación estándar : la AUH registra un valor bruto oficial de $159.611 por cada hijo menor de edad; el organismo abona mensualmente el 80% directo equivalente a $127.688,80, mientras que los $31.922,20 restantes se acumulan hasta la presentación de la libreta escolar y de vacunación.

: la registra un valor bruto oficial de $159.611 por cada hijo menor de edad; el organismo abona mensualmente el 80% directo equivalente a $127.688,80, mientras que los $31.922,20 restantes se acumulan hasta la presentación de la libreta escolar y de vacunación. Valores de la Tarjeta Alimentar : el subsidio nutricional se acredita de forma directa para hijos de hasta 17 años inclusive (sin límite de edad en hijos con discapacidad), con montos fijos de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos).

: el subsidio nutricional se acredita de forma directa para hijos de hasta 17 años inclusive (sin límite de edad en hijos con discapacidad), con montos fijos de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos). Ingresos netos consolidados de noviembre 2026 : 1 hijo: percibe $127.688,80 de AUH neta más $72.250 de Alimentar, alcanzando un total de $199.938,80. 2 hijos: cobran $255.377,60 de AUH neta más $113.299 de Alimentar, sumando $368.676,60. 3 hijos: perciben $383.066,40 de AUH neta más $149.425 de Alimentar, completando $532.491,40. 4 hijos: reciben $510.755,20 de AUH neta más el tope de $149.425 de Alimentar, totalizando $660.180,20. 5 hijos: cobran $638.444,00 de AUH neta más $149.425 de Alimentar, alcanzando $787.869,00. 6 hijos: perciben $766.132,80 de AUH neta más $149.425 de Alimentar, totalizando $915.557,80.

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Complemento Leche y cobro al 100%: los adicionales de ANSES para la primera infancia y la AUE

Para los hogares con bebés o niños pequeños, existen dos mecanismos normativos que elevan los fondos disponibles:

Cobro íntegro sin retención del 20% : mediante la Resolución 56/2026, ANSES acredita el 100% de la AUH ($159.611) a las familias con niños de hasta 5 años cuyos controles médicos y vacunas son verificados de forma automática con los registros del Ministerio de Salud , elevando el cobro con Tarjeta Alimentar a $231.861 para un hijo.

: mediante la Resolución 56/2026, acredita el 100% de la ($159.611) a las familias con niños de hasta 5 años cuyos controles médicos y vacunas son verificados de forma automática con los registros del , elevando el cobro con a $231.861 para un hijo. El plus del Plan Mil Días : quienes tienen hijos de hasta 3 años de edad o perciben la Asignación por Embarazo (AUE) acceden al Complemento Leche , que en noviembre 2026 asciende a $60.203 por beneficiario.

: quienes tienen hijos de hasta 3 años de edad o perciben la acceden al , que en asciende a $60.203 por beneficiario. Monto máximo para la primera infancia: una titular de la AUE percibe en mano $260.141,80 ($127.688,80 de asignación neta, $72.250 de Alimentar y $60.203 de Complemento Leche), mientras que una madre con un niño menor de 3 años con AUH al 100% alcanza los $292.064 en el mes.

PNC para Madres de Siete Hijos ANSES: haber mínimo, bono de $70.000 y Tarjeta Alimentar

Las titulares de Pensiones No Contributivas por maternidad numerosa perciben una escala de haberes superior, atada al régimen previsional:

Equiparación con la jubilación mínima: con el aumento del 1,93%, el haber mensual básico de la pensión sube a $444.158,46 en noviembre 2026.

con el aumento del 1,93%, el haber mensual básico de la pensión sube a $444.158,46 en noviembre 2026. Continuidad del bono extraordinario : el Gobierno confirmó la prórroga de la suma fija de $70.000 mediante el Decreto 1296/2026, conformando un piso previsional de $514.158,46 brutos.

: el Gobierno confirmó la prórroga de la suma fija de $70.000 mediante el Decreto 1296/2026, conformando un piso previsional de $514.158,46 brutos. Impacto al sumar la Tarjeta Alimentar : Con 1 hijo menor de 17 años: cobran $514.158,46 (haber y bono) más $72.250 de Alimentar, alcanzando $586.408,46. Con 2 hijos menores de 17 años: perciben $514.158,46 más $113.299 de Alimentar, sumando $627.457,46. Con 3 o más hijos menores de 17 años: reciben $514.158,46 más el tope de $149.425 de Alimentar, totalizando $663.583,46 mensuales.

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Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta: la brecha entre la movilidad de ANSES y Capital Humano

La disparidad en las liquidaciones radica en la distinta naturaleza administrativa de las partidas: