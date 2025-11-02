Martín Soria: la familia, el orgullo de “El Gringo” y el futuro político

Escuchar

Martín Soria a veces se relaja. O por lo menos muestra una faceta que quienes lo conocen de toda la vida remarcan: una cosa es el político y otra el amigo de toda la vida, de la primaria o el barrio.



El diputado de la oposición que se mueve cómodo en los fuertes cruces que se suceden en el Congreso, también puede hablar con tranquilidad de todos los temas que se le preguntan, incluso del golpe que significó para su familia la muerte de su padre, Carlos Soria, aquel 1 de enero de 2012.

Ante Río Negro, el exintendente de Roca y senador electo se definió como productivista desde lo económico y afirmó estar dispuesto a trabajar con el gobernador Alberto Weretilneck si hay coincidencia en los temas a defender en el Senado. Destacó la figura de Pedro Pesatti (aseguró que no haya sido su rival por Juntos Defendemos Río Negro fue clave para su triunfo) y también dijo que respeta mucho al líder de CREO, el cipoleño Aníbal Tortoriello.

Las definiciones las hizo desde la antigua casa familiar de la chacra ubicada sobre la Ruta 6 de Roca, camino a Paso Córdoba. La misma en la que se crió con sus hermanos y primos y que hoy es el centro de las reuniones familiares, en las que se respira política cada minuto.



Cabe recordar que el mayor de los cuatro hermanos Soria, hace apenas una semana, fue elegido senador en una reñida elección el domingo pasado. Enfrentó, como en la Cámara Baja, a la libertaria Lorena Villaverde. Y también a Facundo López, el elegido por el gobernador. También ingresó al Senado Ana Marks, su compañera en la lista. A nivel país fue uno de los pocos peronistas que pudo festejar.

Martín Soria ya fue intendente de Roca, ministro de Justicia de la Nación, diputado nacional y ahora senador nacional. “Mi viejo estaría orgulloso”, afirma sobre su carrera política y la de su hermana, María Emilia Soria, intendenta de Roca y también exdiputada.

El senador electo por Río Negro analizó las legislativas, sentado al aire libre, cerca de las peras, manzanas y cerezas que prolijamente completan las seis hectáreas de la propiedad familiar.

«Weretilneck hizo todo mal»

Sobre la estrategia de Juntos Defendemos Río Negro en la provincia fue claro: al no elegir a Pedro Pesatti para la primera candidatura a senador, el mandatario provincial le facilitó la victoria.

El actual diputado y futuro senador por Río Negro. (Foto: Juan Thomes)

“Creo que hizo todo mal. Primero desde la elección de los candidatos, al poner a su amigo (Facundo López) y a su pareja (Andrea Confini) y desmerecer al candidato que en definitiva nos hubiera complicado muchísimo la campaña, que era el vicegobernador Pedro Pesatti”, reflexionó. “Creo que eso fue determinante. Alguien de parte de de la fuerza provincial con un discurso similar al nuestro nos hubiera complicado muchísimo la elección”, ratificó.



Después Soria enumeró el impacto del caso Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y su primo Claudio Ciccarelli, que fueron vinculados a Villaverde por el propio Soria en el Congreso.

Soria también asegura que cuando Machado también apareció vinculado al gobernador, el oficialismo prefirió redirigir sus cañones hacia Fuerza Patria. “Lo que veo fue un escenario donde Fuerza Patria y el peronismo eran claramente la oposición a Javier Milei, y del otro lado eran todos lo mismo”.

Soria entre las espalderas de la chacra de la Ruta 6. (Foto: Juan Thomes)

Después Soria aseguró que otro factor determinante fue “la coherencia política que tuvo el peronismo en Río Negro y también la unidad que lograron”. Sobre esto último destacó el rol del senador Martín Doñate, que fue uno de los pilares del Fuerza Patria en Río Negro.

Soria volvió sobre Pesatti y destacó el feeling que tanto él como su hermana María Emilia Soria tienen con el viedmense. En este sentido también menciona a Aníbal Tortoriello como un rival que respeta. “Gestionó el municipio de Cipolletti de una manera muy parecida a la que gestionamos nosotros, con prudencia, con superávit, con eficiencia en la gestión y muchas obras. Tenemos buena relación”, aseguró.



A la hora de evaluar cuál fue electorado que lo votó, el roquense dijo que a nivel estratégico fueron primero “a las bases, a nuestras bases, al núcleo duro del peronismo”.

“El 90% de los encuentros o de las reuniones se hacían en nuestras unidades básicas. Pero también yo iba a Bariloche y nos invitaban del Conicet, todo lo que es el arco científico tecnológico, y nosotros podíamos ir. Adriana (Serquis, diputada electa) es una científica reconocida de Bariloche”, reconoció. Y además planteó el contacto cara a cara, por ejemplo con jubilados afectados por la subas de tarifas, como clave en la campaña.

Soria considera que la elección de Fuerza Patria fue exitosa en Río Negro porque el peronismo pudo mantener las dos bancas en el Senado que tenían y lograron sumar una en Diputados con Serquis.

«Me llamó más de medio peronismo nacional»

“Me llamó más de medio peronismo nacional, te diría que de todos los referentes importantes casi todos me llamaron a mí o a María Emilia. Y creo que tiene que ver con el laburo que hicimos. Logramos convencer a todos los dirigentes del justicialismo de Río Negro cuál era el camino en definitiva”.

El actual diputado salta de un tema político a otro sin parar. Del proyecto de su hermana de llegar a la gobernación en 2027, que está a pleno, a la relación que él mismo tendrá con el gobernador Weretilneck en su nuevo rol de senador.

Si son temas con los que está de acuerdo, Soria afirmó que “si el gobernador me llama porque cree que es importante que los senadores voten tal ley o tal política pública, bienvenido sea. No tengo ningún problema y es lo que corresponde además”. Pero deja en claro su postura en otros temas: “Si me llama el gobernador para decirme que hay que votar a favor de aumentar la edad jubilatoria, ni en pedo”.

Su definición económica: “Soy productivista”

Cuando se le menciona cómo se ha diversificado la matriz productiva de la provincia en los últimos años afirmó que está a favor de “todo lo que sea desarrollo productivo y diversificación, en una provincia que lo tiene todo”. “En ese sentido yo soy productivista”, remarca.

“De lo que yo estoy en contra es de vender tanto espejito de colores, tanto humo verde, como fue la planta de GNL en Sierra Grande”, aclaró, sobre el frustrado proyecto en Sierra Grande.

En este sentido señaló: “Nuestra provincia tiene un problema tremendo que es el valor agregado que le damos a las cosas que producimos”. Cita como ejemplo claro para imitar a Neuquén. Y afirma que Río Negro está -1 en este aspecto: “Eso te habla de una provincia detenida”, aseguró.

“Lo de mi viejo nos unió más”

«La iba a dar vuelta», así cree Martín Soria que hubiese sido la gestión de Carlos Soria en la provincia, que quedó trunca el 1 de enero de 2012.

Ese día Carlos Soria murió asesinado por su esposa Susana Freydoz, la madre de los cuatro hermanos, en un dramático giro para la familia pero también para la política de Río Negro.

Martín Soria recuerda lo duro que fue sobrellevar aquellos meses posteriores.

“En el municipio, exfuncionarios de su gabinete que siguieron durante mi gestión, lloraban en los pasillos”, pese a que ya habían pasado varios días, recuerda.

La casa de la chacra estuvo en parte clausurada por las medidas judiciales de la investigación del hecho. “Yo era el único que al principio venía”, rememora. Lo hacía con su esposa y su hija recién nacida. Contó que, de a poco, logró traer a sus hermanos y con el paso del tiempo la chacra volvió a ser el centro de la vida familiar durante los fines de semana.

“Somos muy unidos”, explica sobre la relación con sus tres hermanos.

Y señala que la tragedia que vivieron “nos unió aún más”. En esos días más allá del dolor por el que estaban pasando tampoco podía, en su caso, quedarse encerrado porque era intendente de Roca y debía seguir con la gestión. Otros caminos, como la psicología, tampoco era opción. “No sirvo para eso”, afirma, y en este aspecto dice que se parece mucho a cómo era su padre.

Con sus hermanos, además de las reuniones de fines de semana, en los últimos años también viajan a recorrer la cordillera de Río Negro y Neuquén (provincia que vuelve a destacar como ejemplo de cómo desarrolló su turismo). “Con Mariano, mi cuñado, nos encanta agarrar las cosas e irnos de viaje con toda la familia”, cuenta.

Un viaje a un cerro de la Región Sur rionegrina, con amigos de toda la vida, asoma como un nuevo desafío.

Prefiere la cordillera pero también “negocia” con sus pareja y sus hijas, a las que les gusta más la playa.

Justamente ese hilo conductor que tiene la familia, Martín Soria repite la historia que vivió con su padre: una de sus hijas estudia en Buenos Aires y por sus labores de diputado (y desde diciembre de senador) vive con ella durante la semana. Lo mismo hacía él cuando era estudiante de abogacía en la UBA, y su padre era diputado nacional por Río Negro.