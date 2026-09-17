Parque Nacional Laguna Blanca: senderos, avistaje de aves y cómo visitarlo sin alterar el hogar de la ranita

El Parque Nacional Laguna Blanca, en la provincia de Neuquén, es un área protegida que alberga una variedad de aves nómades, como el cisne de cuello negro, el flamenco austral y el halcón peregrino.

El sitio es además hogar de la ranita patagónica, único lugar del mundo donde está presente este anfibio.

Las aves que pueden verse en el Parque Nacional Laguna Blanca

Sus 11.250 hectáreas fueron declaradas Sitio Ramsar por proteger humedales de Importancia Internacional, informaron desde Parques Nacionales. El punto ubicado a solo 30 kilómetros de Zapala, es uno de los sitios de nidificación más importantes del cisne cuello negro, emblema del lugar. Otras aves que pueden verse son los chorlos, flamencos, playeros y macaes plateados.

Entre las aves de presa están el aguilucho común y el halcón peregrino. También pueden observarse choiques y cóndores.

Es recomendable llevar ropa cómoda para caminatas, binoculares, una agenda de campo y una lista de chequeo de aves, recomendaron desde el área protegida.

Senderos en Laguna Blanca

También ofrece la posibilidad de hacer trekking. Desde Presidencia recomendaron que antes de emprender algún camino es fundamental conocer el estado de los senderos y consultar las condiciones del tiempo en el Servicio Meteorológico Nacional.

El lugar ofrece sitios amigables para recorrer en familia. Entre ellos, el Paseo de la Laguna inicia en el Centro de Visitantes Nómades y ofrece información sobre la flora y fauna del área protegida, finalizando en el observatorio de aves. Recuerdan que es fundamental durante el recorrido no remover las piedras.

Otros sendero:

Sendero geológico El Escorial: de 680 metros (ida y vuelta). De dificultad baja. Recorre la unidad ambiental de conos volcánicos y escoriales.



Cerro Mellizo Sur: de 3,5 kilómetros (ida y vuelta): inicia en el Centro de Visitantes Nómades y se extiende hasta la cumbre (1723 msnm), que ofrece una vista panorámica de la laguna, distintas áreas del parque, poblaciones cercanas y la ciudad de Zapala.



Para consultas comunicarse a lagunablanca@apn.gob.ar o al 02942 15-66-5085.

Laguna Blanca: hogar de la ranita patagónica

La ranita patagónica (Atelognathus patagonicus) es un especie anfibia endémica de Neuquén y restringida al Parque Nacional Laguna Blanca. Desde el Gobierno de Neuquén resaltaron que «no se encuentra de manera natural en ningún otro lugar del mundo«.

Desde Provincia marcaron que su condición de endemismo, sumada a las características particulares de su hábitat, «hace que la conservación de sus ambientes sea fundamental para asegurar su supervivencia». Teniendo en cuenta que la ranita patagónica vive exclusivamente en el Parque Nacional Laguna Blanca, es vital «prestar especial atención a las condiciones ecológicas de las lagunas que constituyen su hogar«.