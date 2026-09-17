Dakota Johnson quedó en el centro de un inesperado rumor de romance: con qué famoso la vinculan

Dakota Johnson volvió a quedar bajo la mirada de la prensa internacional por su vida sentimental. La actriz fue vista en Nueva York junto a Machine Gun Kelly y un particular encuentro en el departamento de Taylor Swift alimentó las versiones de un posible romance.

La vida amorosa de Dakota Johnson vuelve a generar repercusión en Hollywood. La actriz de Cincuenta sombras de Grey, de 36 años, fue fotografiada junto al músico Machine Gun Kelly (MGK) durante una salida en Nueva York y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre una relación.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó que estén de novios. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que vienen compartiendo tiempo juntos y que el vínculo habría comenzado como una amistad para luego tomar un tono más romántico.

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly: el encuentro que despertó rumores

Las versiones cobraron fuerza después de que Johnson y MGK fueran vistos el viernes 11 de septiembre en Nueva York.

Según informó People, ambos ya se conocían, pero habrían comenzado a acercarse más en los últimos meses. Una fuente sostuvo que actualmente están pasando tiempo juntos, aunque todavía no habrían puesto una etiqueta a la relación.

El dato que terminó de disparar los rumores fue el lugar elegido para uno de sus encuentros: el departamento que Taylor Swift tiene en Tribeca, Nueva York.

Los dos fueron vistos llegando al edificio y posteriormente salieron a cenar al restaurante Estela. Swift no se encontraba allí en ese momento y las versiones indican que habría permitido que utilizaran el lugar para tener mayor privacidad.

¿Cómo se conocieron Dakota Johnson y MGK?

Aunque ya habían coincidido anteriormente en eventos de Hollywood, distintos reportes señalan que la relación se habría estrechado durante los últimos meses.

People informó este jueves que, de acuerdo con una fuente cercana al cantante, comenzaron a escribirse y verse con mayor frecuencia y que el vínculo habría evolucionado gradualmente desde una amistad. De todos modos, sus representantes no realizaron comentarios públicos que confirmen un noviazgo.

Por eso, hasta el momento, lo concreto son los encuentros entre ambos y no una relación oficialmente anunciada.

Dakota Johnson, después de sus últimas relaciones

La noticia despertó todavía más interés por el historial sentimental de los protagonistas. Johnson mantuvo durante años una relación intermitente con Chris Martin, líder de Coldplay, y posteriormente fue vinculada sentimentalmente con el músico Role Model, nombre artístico de Tucker Pillsbury.

Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, tuvo por su parte una extensa y mediática relación con Megan Fox, con quien comparte una hija.

Ahora, las imágenes de Dakota Johnson y MGK juntos abrieron un nuevo capítulo. Por el momento hay acercamiento y rumores, pero ninguna confirmación de romance por parte de los protagonistas.

Dakota Johnson volvió a quedar bajo la mirada de la prensa internacional por su vida sentimental. La actriz fue vista en Nueva York junto a Machine Gun Kelly y un particular encuentro en el departamento de Taylor Swift alimentó las versiones de un posible romance.

La vida amorosa de Dakota Johnson vuelve a generar repercusión en Hollywood. La actriz de Cincuenta sombras de Grey, de 36 años, fue fotografiada junto al músico Machine Gun Kelly (MGK) durante una salida en Nueva York y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre una relación.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó que estén de novios. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que vienen compartiendo tiempo juntos y que el vínculo habría comenzado como una amistad para luego tomar un tono más romántico.

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly: el encuentro que despertó rumores

Las versiones cobraron fuerza después de que Johnson y MGK fueran vistos el viernes 11 de septiembre en Nueva York.

Según informó People, ambos ya se conocían, pero habrían comenzado a acercarse más en los últimos meses. Una fuente sostuvo que actualmente están pasando tiempo juntos, aunque todavía no habrían puesto una etiqueta a la relación.

El dato que terminó de disparar los rumores fue el lugar elegido para uno de sus encuentros: el departamento que Taylor Swift tiene en Tribeca, Nueva York.

Los dos fueron vistos llegando al edificio y posteriormente salieron a cenar al restaurante Estela. Swift no se encontraba allí en ese momento y las versiones indican que habría permitido que utilizaran el lugar para tener mayor privacidad.

¿Cómo se conocieron Dakota Johnson y MGK?

Aunque ya habían coincidido anteriormente en eventos de Hollywood, distintos reportes señalan que la relación se habría estrechado durante los últimos meses.

People informó este jueves que, de acuerdo con una fuente cercana al cantante, comenzaron a escribirse y verse con mayor frecuencia y que el vínculo habría evolucionado gradualmente desde una amistad. De todos modos, sus representantes no realizaron comentarios públicos que confirmen un noviazgo.

Por eso, hasta el momento, lo concreto son los encuentros entre ambos y no una relación oficialmente anunciada.

Dakota Johnson, después de sus últimas relaciones

La noticia despertó todavía más interés por el historial sentimental de los protagonistas. Johnson mantuvo durante años una relación intermitente con Chris Martin, líder de Coldplay, y posteriormente fue vinculada sentimentalmente con el músico Role Model, nombre artístico de Tucker Pillsbury.

Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, tuvo por su parte una extensa y mediática relación con Megan Fox, con quien comparte una hija.

Ahora, las imágenes de Dakota Johnson y MGK juntos abrieron un nuevo capítulo. Por el momento hay acercamiento y rumores, pero ninguna confirmación de romance por parte de los protagonistas.