Weretilneck y su mensaje: el anuncio del demorado instituto y un gesto en favor del vicegobernador

El gobernador Weretilneck adelantó la conformación del IAPID y recordó que fue una "idea" de su vice. Foto: Marcelo Ochoa.

En su mensaje parlamentario, el gobernador Alberto Weretilneck anunció la puesta en marcha del Instituto Autárquico de Planificación, creado en diciembre del 2015 por la ley 5.098, pero nunca conformado.

Esa norma tuvo el impulso del vicegobernador Pedro Pesatti y, en su discurso, el mandatario lo recordó y encuadró esa decisión actual en los gestos de acercamiento que ha planteado últimamente hacia su segundo, después del quiebre político-personal que se generó en junio con la resolución de las candidaturas oficiales al Congreso.

A fines de enero, Pesatti cuestionó esa constitución demorada. En una nota de opinión, el vice fue crítico con la falta de planificación de la Nación, detallando que se confunde “crecimiento económico con el desarrollo integral de una comunidad”, y derivó a la situación provincial, con una fuerte reprobación cuando alineó esa “carencia nacional” con Río Negro.

Recordó la ley de creación del IAPID, a partir de “la firme convicción política de JSRN” y “concebido como cerebro estratégico del Estado”, pero concluía que esa norma “jamás se ejecutó”, que consideró un “síntoma de una carencia de convicción mayoritaria para consolidar un proyecto de provincia”.

Este domingo, en su mensaje en la Legislatura, Weretilneck habló de respuestas del Estado frente a los “desafíos” que plantean las grandes inversiones y entonces asumió el “compromiso públicamente de poner en marcha» ese Instituto, “una idea” de Pesatti.

Adelantó que en “las próximas semanas se llamará a la participación de todos los sectores” previstos en la norma para que «Río Negro jerarquice su planificación», y se «diseñe a partir de los impactos» de los megaproyectos energéticos y mineros. En las redes, después, el vicegobernador celebró «el anuncio de poner en marcha» ese Instituto.

Qué objetivos y quiénes integran ese Instituto

La ley 5098, sancionada el 22 de diciembre del 2022, define al IAPID como “entidad autárquica”, sus objetivos se concentran en la elaboración de “planes de políticas públicas de largo plazo, que promuevan la integración y el desarrollo de la Provincia”, la “coordinación de los distintos sectores productivos, para actuar como una unidad económica”; propone “líneas de acción para la gestación de nuevos emprendimientos productivos generadores de valor agregado a la producción” y, entre otros, investigar, estudiar, proyectar y elaborar los métodos y sistemas para obtener la mejor implementación, ejecución y desarrollo de las políticas públicas”.

Weretilneck anticipó un llamado para las “próximas semanas” y el IAPID -según la ley- se organizará con una mesa directiva, integrada por un intendente (surgirá por sorteo entre quienes expresen su decisión de participar), representantes de las áreas de Economía, Turismo, Agricultura y Energía; y con dos legisladores.

Además, se propone un Consejo Asesor, integrado por instituciones públicas y privadas, señalando como prioritarias a las universidades del Comahue y de Río Negro, el INTA, el INVAP, el Instituto Balseiro, el INTI, y la Universidad Tecnológica de Bariloche.

La ley establece la participación en ese Consejo de un intendente, un representante de los Entes de Desarrollo, de las organizaciones sindicales, empresariales, sociales y de la sociedad civil en orden a la necesidad de consultas que surjan de la propia dinámica del Instituto”.