Políticos sin vergüenza

Puerto de San Antonio Este

Macri ya está veraneando en Qatar… Aquí dejó un país devastado, no hay duda.



Por su parte, los políticos –que solo se reunieron tres veces en la Cámara de Diputados en lo que va del año– se han visto obligados a hacerlo por imposición del presidente Fernández de promulgar la ley que beneficia a los que menos tienen y otros temas de urgente necesidad nacional.



A pesar de que la gente que apoyó a Macri demoró sin bajar al recinto con el evidente propósito de “poner un riel en la rueda”, ante la fuga hacia Fernández de algunos avergonzados –finalmente y con renuencia– en minoría vieron que finalmente se aprobó ahí la ley en media sanción.

Motivó el accionar del gobierno tratar de paliar los males dejados por Macri y “el mejor equipo de los últimos 50 años”.



La gente del macrismo nos dice que hubo una transición democrática, porque Daer de la CGT en contra de toda lógica gremial –sospechosamente– no alentó a los trabajadores dependientes a que pararan el país hasta que finalizara la corrupción de los macristas. Hoy como las ratas abandonarán el barco…



Y la Carrió como una dama importante “bajó” a la Cámara en el último momento –como es su costumbre– amenazando con oponerse al referido proyecto inútilmente gracias a Dios.



El general Perón en 1947 decía: “Yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo, lucha inútil que como toda lucha no produce sino destrucción de valores…”.

No obstante pienso que Dios estará junto a nosotros en esta Navidad…

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429