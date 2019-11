Ponele ya tiene nuevo videoclip y se puede ver en You Tube

Brian Starke en guitarra y voz; Iván Benesko teclados, sintetizadores; y Manuel Rosati en batería y pad electrónico son los integrantes de Ponele, una banda de jóvenes oriundos de San Martín de los Andes. Ellos acaban de estrenar un nuevo videoclip.

La nueva producción audiovisual de la banda que ya han compartido escenario con grandes grupos nacionales e internacionales como No Te Va Gustar, Eruca Sativa, Los Totora, Perras on the Beach, Memphis la Blusera, Bandalos Chinos y Edu Schmidt, fue filmado en Buenos Aires.

El clip de "Cosas raras" fue producido por Ponele en conjunto con Crunches Media y Cactus Música, en tanto que la dirección y el guión fueron responsabilidad de Matías Guevara de Crunches.

La edición y posproducción estuvo a cargo de Mariana Coccaro, la cámara en manos de Milagros Maine y Nahuel Simonini, el maquillaje fue responsabilidad de Noe Abregu y la actriz fue Florencia de la Fuente.