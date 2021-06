Se retrasa la vuelta del torneo Apertura de la Liga Confluencia

Nueve semanas pasaron desde el domingo en que se jugó la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Confluencia. Luego, llegaron las restricciones impuestas por el Gobierno nacional para evitar el impacto de la segunda ola de coronavirus, el fútbol en el Alto Valle volvió a parar, pero desde la dirigencia ya analizan el regreso.

En principio, la idea de la Comisión Directiva liguista era volver a la actividad el próximo fin de semana. Las formativas tenían previsto arrancar el sábado 3 de julio y un día después llegaría el momento para la Primera División, pero esa posibilidad parece muy difícil de lograr.

Desde el seno dirigencial de la Confluencia indicaron que, a pesar de la intención de volver a la acción lo antes posible, todavía no pueden asegurar el regreso para la primera fecha estipulada ya que la Resolución que emitió el Ministerio de Salud provincial tiene plazo de vigencia hasta el 2 de julio.

Ante esta situación y sin la posibilidad de saber que puede ocurrir a partir del día siguiente, se está analizando la chance de demorar el regreso una semana más para poder cumplir con los pasos burocráticos necesarios para cuidar los protocolos y las medidas de seguridad.

De esta manera, la vuelta de la acción a las canchas de la región quedaría estipulada para el fin de semana del sábado 10 de julio, primero con las formativas y como es habitual un día después le tocará a las divisiones mayores.

Hoy será un día clave para la continuidad del torneo Apertura, ya que se llevará a cabo una nueva reunión de Comisión Directiva en la que se tratará el posible regreso y también los delegados de los clubes hablarán sobre cuestiones diarias de la organización.

"El torneo se va seguir jugando tal cual como veníamos, lo único que falta definir es si será con público presente o no. Aunque no se permita, se va a jugar igual. La idea es terminar el Apertura, que durante los octavos y las finales se juegue un mini torneo paralelo con los clubes que queden eliminados en la fase regular, para que puedan seguir participando y no estén tanto tiempo sin jugar", le indicó Marcelo Amadini, actual presidente de la Liga, a Río Negro.

Además, el dirigente explicó que una vez que tengan el permiso para volver no habrá fines de semana sin acción: "La idea es que solo se deje de jugar durante el fin de semana posterior a la final del Apertura, para que se abra el libro de pases, y ojalá podamos terminar de jugar el Clausura en marzo del año que viene".

El regreso de la Liga Confluencia parece estar más cerca, aunque todavía habrá que esperar unos días más.