Por el colapso sanitario en Neuquén el Castro Rendón internó a dos pacientes adultos en la guardia pediátrica

Pese a la disminución de contagios por coronavirus en Neuquén, los hospitales continúan viviendo una situación de colapso. El director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel describió el panorama de la situación del centro de salud de mayor complejidad de la provincia. En declaraciones radiales en AM Cumbre, Lammel dijo que hasta llegaron al extremo de internar a dos pacientes adultos en la guardia pediátrica.

“Seguimos con un nivel de estrés muy importante porque las guardias todavía están colapsadas y las camas también”, explicó el responsable del nosocomio. Agregó que si bien hay menor cantidad de casos “nosotros estamos viendo la película de la semana pasada”, porque las camas quedan ocupadas con pacientes durante el transcurso de 10 a 15 días hasta recibir el alta. Mencionó además que fallece el 50 por ciento de las personas que ingresan a terapia intensiva.

“Por un lado han bajado los casos, pero en el hospital hoy estuvimos respirando 40 pacientes. En la guardia, en un momento, tuvimos 6 pacientes respirados. “Uno llegó con un auto particular -que primero fue a toda las clínicas privadas y no consiguió lugar-. No tuvimos otra que intubarlo ni bien se bajó del auto”, detalló Lammel. También enfatizó: “Hemos puestos dos pacientes adultos en terapia pediátrica”. “Uno va haciendo lo que puede para poder garantizar una prestación”, dijo.

El médico especificó que hay aproximadamente una 35 personas que esperaban una cama crítica o de complejidad que se encuentran en salas de internación o en guardias de diferentes lugares de la provincia.

Lammel señaló que las restricciones son muy importantes para descomprimir el sistema de salud a pesar de las dificultades que causan en la sociedad. Por ejemplo detalló una cuestión puntual que le dio vital importancia: con las restricciones “se disminuyen las patologías no covid” como accidentes de tránsito, laborales, heridas de armas de fuego o armas blancas. “Lo tenemos medido”, aseguró Lammel.

El director del nosocomio acentuó que por estas cuestiones “es muy importante en el momento de cuando están los picos, disminuir la circulación viral (la circulación humana), sino lo único que hacemos es amesetar y estirar el pico”, indicó.