Por el coronavirus, defendió la tesis por videoconferencia desde su casa y se sacó 10

Un estudiante de la Universidad Nacional de Río Negro defendió la tesis desde su casa, a través de una videoconferencia. Marcelo Verbeke, estudiante de la Licenciatura en Economía, expuso ante un jurado de investigadores de la universidad que, desde sus casas, hicieron la evaluación.

Luego de la exposición del trabajo que duró 45 minutos, Verbeke se convirtió en el sexto graduado de la Licenciatura en Economía de esa universidad.

"Muchas cosas han cambiado en Argentina desde la irrupción del coronavirus y las medidas tomadas por el gobierno nacional. Las costumbres han cambiado y la universidad no es ajena a ese contexto de aislamiento social", argumentaron desde la sede andina de la universidad.

La defensa de la tesis estaba prevista para el viernes 20 de marzo pero con las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, las autoridades acordaron emplear Google Meet para la videoconferencia.

El uso de este instrumento demandó la capacitación de 1.400 docentes de la universidad que podrán dar clases virtuales de grado en todas las carreras de la universidad en Río Negro.

La tesis de Verbeke se denominó “Aportes a la solución del problema de la transformación de los valores en precios de producción. ¿Fin de la controversia a partir de la solución Macro Monetaria?”.

Luego de la exposición de la tesis, los investigadores economistas Miguel Attaguile (director de la carrera), Roberto Kozulj y Francisco Aristimuño hicieron preguntas al estudiante. Minutos después, Verbeke y su director de tesis se desconectaron de la videoconferencia y dejaron que los jurados redactaran el dictamen en línea. Cuando volvieron a conectar, supieron que Verbeke había sido evaluado con un 10.

"Fue extraño defender la tesis a través de la computadora pero fue una experiencia muy positiva. Le pedí a mi familia que me deje solo para estar concentrado y se fueron a otros ambientes de la casa”, indicó Verbeke y agregó: “Agradezco la calidad de la enseñanza que me brindó una universidad pública y la importancia de que la sede esté en Bariloche para que estudiantes como yo no deban emigrar”.