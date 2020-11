Por fuertes protestas, San Martín podría dar marcha atrás con la Fase 1

Hace dos días, el Comité de Emergencia de San Martín de los Andes anunció que la localidad debía volver a fase 1, a partir de hoy y por seis días. Enseguida los comerciantes repudiaron la decisión y más tarde también lo hicieron los vecinos que se manifestaron en la puerta del municipio. Esta tarde se realizó una nueva movilización de vecinos, la tercera en 24 horas. El rechazo al retorno a fase 1 fue, casi, unánime. Esta tarde se vuelve a reunir el Comité de Emergencia

Tras el anuncio de vuelta a fase 1 para controlar los contagios y cerrar los círculos existentes, los primeros en alzar la voz fueron los integrantes de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos que consideraron que la medida no ayudaría en el control epidemiológico ya que los contagios no suceden en los comercios, ni en el turismo, sino en las reuniones sociales.

Pero luego, ayer al mediodía se convocó una marcha a las puertas del municipio para pedirle explicaciones al propio intendente, Carlos Saloniti. El jefe comunal atendió a los vecinos y comerciantes durante una breve reunión les expresó que el regreso a la fase 1 es una medida necesaria para evitar la propagación del virus y que no será posible dar marcha atrás con al disposición que regirá por seis días. Luego, a la tarde se realizó una nueva movilización

Lo cierto es que ni la respuesta del intendente, ni el mensaje que Saloniti dejó en las redes pidiendo "el último esfuerzo" antes del inicio de la temporada turística aplacaron los ánimos caldeados. Hoy, en lo que sería el debut de las restricciones de fase 1, donde la circulación queda limitada a lo esencial y en un horario muy acotado, más de 140 comercios decidieron abrir sus puertas igual y manifestarlo en un listado público a través del medio local FM de La Montaña, en señal de rebeldía con la disposición municipal.

Pero además, esta tarde una nueva manifestación de vecinos y comerciantes se hizo sentir en las inmediaciones de la Municipalidad. Allí nuevamente reclamaban en contra de la vuelta a fase 1 y los ánimos era aún peores que los que se vivieron ayer. Es más, la movilización forzó una nueva reunión del Comité de Emergencia local que sucederá en la tarde de hoy.

¿Cuál es el resumen epidemiológico de San Martín de los Andes?

Este mediodía, la Zona Sanitaria IV informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 13 nuevos casos de Covid-19 en la localidad y que se registraron 27 pacientes recuperados. Con respecto a los hisopados en estudio, se precisó que se está a la espera de 32, mientras que se recibieron 25 resultados negativos.

También se detalló que son, al día de hoy, 902 personas las que se encuentran cumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), 752 de ellas por ser contacto estrecho con casos positivos, y las 150 restantes por haber regresado de zonas con circulación comunitaria del virus, aunque la localidad fue declarada hace ocho días con el mismo estatus epidemiológico.

En su informe, la zona sanitaria en la que se encuentra San Martín indicó que hay seis personas internadas en terapia intensiva en la Clínica Chapelco, y que cuatro de ellas tienen diagnóstico positivo para Covid-19. Pero además, se informó que en el Hospital Ramón Carrillo hay tres pacientes con coronavirus que tienen síntomas moderados. Mientras que en el Hotel ISSN, que alberga pacientes leves, hay dos personas.

Hasta el momento, la localidad tuvo que lamentar cinco víctimas fatalaes, tuvo un total de 562 personas contagiadas de las cuales 322 se recuperaron y 235 aún son casos activos.