Por qué Bilardo no sabe aún sobre la muerte de Diego Maradona

El martes 16 de marzo fue el cumpleaños número 83 del ex entrenador Carlos Bilardo, y la frase que quedó resonando en la cabeza de los fanáticos es que aún, a casi cuatro meses, no sabe del fallecimiento de Diego Maradona. Según reveló su familia, tampoco han decidido comunicarle las partidas de su par Alejandro Sabella ni del ex jugador José Luis "Tata" Brown.

Si bien hace un tiempo se preparaba un operativo para comunicarle estas tristes noticias, en donde se iban a involucrar los ex seleccionados del Mundial '86, la iniciativa fue desactivada por el momento.

Sucede que el Doctor atraviesa una enfermedad neurodegenerativa, llamada síndrome de Hakim - Adams, y una información de estas características podría generarle una profunda tristeza que provoque inconvenientes en su tratamiento diario.

Según contó Jorge, su hermano, en diálogo con distintas radios, Bilardo "a veces se pierde un poco, cambia las fechas. Si Carlos se entera de la manera en que murió Diego, los mata a todos", explicó.

El ex técnico vive bajo tratamiento médico hace tres años, pero sigue amando el fútbol. "Vamos a intentar llevarlo a la cancha", relató su hermano sobre las expectativas.

Semanas atrás, Bilardo recibió la primera dosis de la vacuna SputnikV contra el coronavirus. Sin embargo, se desconoce cómo fue el operativo para seguir manteniendo en secreto la partida del astro futbolístico.

Así y todo, el Doctor algo sospecha: en el día de su cumpleaños esperaba el llamado de Diego y le dijo a su familia que veía "muchas banderas" del jugador, por lo que preguntó si pasaba algo con él.