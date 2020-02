¿Por qué el fútbol de primera dejaría la Superliga y volvería a AFA?

El martes a la noche, en la casa del presidente de AFA, Claudio Tapia, se juntaron representantes de 13 clubes de primera división del fútbol argentino para empezar a acordar el final de la Superliga. Se espera más consenso con los clubes que faltan y, en ese sentido, Tapia también mantuvo ayer temprano una reunión con Rodolfo D'onofrio.

Las razones principales que los directivos ven para cortar el vínculo con Superliga al finalizar esta temporada y volver a la órbita de AFA son primero económicas y luego políticas.

Cuando hace tres años se armó la Superliga, con el fuerte apoyo de Mauricio Macri, los objetivos eran generar más recursos para las partes, pero según cuentan públicamente los dirigentes, eso no ocurrió. Entre las movidas que intentaron se incluye, por ejemplo, los partidos a las 11 de la mañana para vender por TV al fútbol argentino en otros mercados.

Además, los conflictos que se generaron por los dos tribunales de disciplina evidenciaron una desprolijidad importante. Los casos más significativos se relacionan con las sanciones a San Lorenzo y Huracán, quienes no cumplieron con obgligaciones financieras que establece el reglamento pero finalmente no se concretaron, con el ex presidente de la nación metido de lleno en el tema. Un tribunal dijo una cosa y el otro tiró para atrás la decisión.

En declaraciones a TyC Sports, Tapia aclaró que no se habló de reducir la cantidad de descensos ni en esta ni en la próxima temporada. Además la Copa de la Superliga se disputará como está pautada. Según explicó el presidente de AFA, la intención es trabajar de la forma más homogénea posible, sin descuidar a la selección a la hora de armar los calendarios. En las palabras de Tapia se lee entre líneas que el primer objetivo es poder negociar en conjunto con la televisión y los sponsors para que entre más dinero.

Sobre la contradicción de que los mismos dirigentes que hoy quieren este cambio fueron los que avalaron la creación de la Superliga, Tapia sostuvo: ''la Superliga fue creada para enriquecer el producto. Los recursos que generan en el ingreso de TV, pero todo eso no se ve reflejado en el tiempo. En su momento fue importantísimo, pero hoy, ante la realidad que se vive, luego de 3 años de ver que no se cumplan los objetivos trazados, ellos (por los dirigentes) ven la necesidad de volver con sus instituciones a la casa madre del fútbol argentino”

En la reunión que se llevó adelante en la casa particular del dirigente estuvieron: Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Hugo Moyano (Independiente), Nicolás Russo (Lanús), Gabriel Pellegrino (Gimnasia de La Plata), Lucía Barbuto (Banfield), Pascual Caiella (Estudiantes de La Plata) y Marcelo Achille (Defensores de Belgrano). Jorge Amor Ameal (Boca), Víctor Blanco (Racing), Ricardo Carloni (Rosario Central), Eduardo Spinosa (Banfield), Christian D’Amico (Newell’s), Sergio Rapisarda (Vélez) y Adrián Pérez (Argentinos Juniors).

Si se concreta el regreso de la primera al ámbito de AFA el nombre sería ''Liga Profesional'' y el principal candidato a presidirla sería Marcelo Tinelli.

Sobre el encuentro del miércoles por la mañana con D'onofrio, lo más importante es que Tapia declaró: '' Charlamos de lo que ve cada uno de la Superliga y el fútbol argentino, las necesidades. Vamos por un bien común. Hay muchas coincidencias, que es lo más importante. Para AFA, es importante tenerlo en una estructura de Comité Ejecutivo. Queremos que River sea parte de la próxima conducción''.