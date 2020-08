Por regalías y recaudación repuntaron los ingresos de Neuquén en julio

Los ingresos provinciales de Neuquén superaron los 9.000 millones de pesos por primera vez desde que comenzó la pandemia del coronavirus y lograron acercarse al promedio de los dos primeros meses el año, empujados por un leve repunte de la actividad hidrocarburífera.

Las regalías y la recaudación de impuestos fueron los recursos que más crecieron en la comparación mensual, aunque desde el gobierno todavía no son optimistas.

“Se ve algo de recuperación, pero traccionado por la industria hidrocarburífera. Los demás indicadores son todos para abajo. Puede haber un leve repunte, pero nada que pueda resultar significativo para la economía o el comercio”, señaló a Río Negro el ministro de Economía, Guillermo Pons.

Las regalías de petróleo y gas, sumadas a las hidroeléctricas, totalizaron 2.996 millones de pesos el mes pasado, una suba superior al 45% respecto de junio.

El número se acerca al percibido en marzo y abril, “producto de que apareció totalmente el precio del barril criollo aplicado a las ventas de crudo y de que empezó un sendero de exportaciones”.

“La industria va despegando de a poco, pero tiene un tope. Aproximadamente el 20% de la demanda de combustible está en las líneas aéreas. También el parate de colectivos de larga distancia y el transporte público reducido aportan a que esa demanda no despegue. No vemos una situación de recuperación hasta que esto no se resuelva”, planteó Pons.

La recaudación provincial a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos y el Impuesto Inmobiliario registró un repunte similar al de las regalías, con un total de 3.145 millones en julio.

La suba mensual fue también del 45%, también empujada por el sector petrolero.

Ingresos relacionados

“Los recursos provinciales están relacionados a esta industria. La parte del turismo, lamentablemente, vemos que no va a colaborar en el recupero de los ingresos”, señaló Pons.

La coparticipación nacional sumó 2.734 millones, un número que la provincia esperaba fuera mayor. El titular de Economía explicó la disminución por la prórroga de impuestos nacionales y añadió que se está buscando que, con la reestructura de la deuda externa, “esos recursos también sean más efectivos”.

El total de recursos corrientes alcanzados el mes pasado fue de 9.233 millones de pesos, el número más alto desde marzo. En febrero, el último mes de “normalidad” antes de la pandemia, se habían embolsado 9.805 millones

El plan gas

El ministro de Economía, Guillermo Pons, analizó que el nuevo esquema de incentivos al gas presentado por el gobierno nacional será “una buena medida para el sector” y traerá mejoras en las regalías que recibe Neuquén.

“Es importante para toda la industria y va a ser importante también para la provincia”, expuso el titular de la cartera de Hacienda del gobierno neuquino.

“ Se va a hacer una licitación de largo plazo que va a fijar precio al cual la Nación va a demandar el gas total. Si son los valores que se están hablando, de unos 3 dólares (el millón de BTU) en comparación con los 2 que se están pagando ahora, eso significa un precio asegurado mucho más alto y, para nosotros, regalías mejores”, explicó.

En julio, los ingresos por este concepto fueron 1.441 millones de pesos.

Pons indicó que aún no está definido cómo se materializará el esquema en cuanto a los tiempos de implementación y liquidación, pero consideró que “es una buena medida para el sector”.

Por otro lado, mencionó que “si bien levanta en este momento, también es un techo”.

“Hay un cupo que Nación compra a un precio determinado y lo que se puede exportar tiene una capacidad limitada de transporte, entonces llegaste a la definición de todos los precios”, planteó Guillermo Pons titular del ministerio de Economía.