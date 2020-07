Por un caso de coronavirus se aisló a las madres de neonatología del hospital de Roca

La directora del hospital, Ana Senesi, detalló que el área de neonatología no fue clausurada. (foto: archivo)

Un caso positivo de Covid-19 detectado ayer en el área de neonatología del hospital Francisco López Lima, en Roca, obligó a las autoridades sanitarias a poner en marcha un rápido operativo para evitar nuevos contagios. Se aisló a las madres quienes podrán seguir amamantando a sus hijos aunque no podrán permanecer a su lado durante al menos 10 días.

Según se informó, el problema se generó cuando una mujer ingresó al nosocomio con un diagnóstico de parto prematuro. Pero resulta que luego de tener a su bebé, presentó síntomas compatibles con coronavirus y tras el correspondiente test, se confirmó que tenía Covid-19.

En ese lugar había cinco madres quienes además de atender a sus pequeños, comparten un espacio común, explicó Ana Senesi, director del nosocomio.

Tras detectarse el caso se aisló a la mamá con Covid-19 y separó al resto de las mujeres que compartían la sala ya que se las consideró contactos estrechos. Trascendió que una de ellas había tenido mellizos hace pocas horas por lo que el cuadro también resultó sumamente preocupante.

"Ellas podrán seguir amamantando a sus bebés pero no podrán estar con ellos por 10 días hasta tanto se sepa si son positivas o no", dijo Senesi quien explicó que las mujeres están en su sus viviendas particulares y pueden seguir el desarrollo de sus pequeños a través de videollamada, por sus teléfonos celulares.

La directora explicó que cada vez que deben entrar para amamantarlos, se deben poner una vestimenta especial y respetar el protocolo que se impuso para este tipo de casos. "Hay que aclarar que el área de neonatología sigue abierta. Estamos en condiciones de seguir recibiendo pacientes", enfatizó la funcionaria de Salud.

Cabe recordar que en ese sector del hospital se encontraban internadas 5 mujeres con sus pequeños que habían nacido prematuros, con menos de 32 semanas de gestación. "Todas las medidas que hemos tomado son para resguardar a los pequeños y a las madres. Estamos esperando pero hasta el momento ninguna de ellas ha presentado síntomas compatibles con el Covid-19", explicó.

Aclaró que en los próximos días se les realizarán los hisopados correspondientes para evaluar si son positivas o no.

Pedido desesperado

La información sobre los problemas en neonatología llegó a la redacción de RIO NEGRO por el pedido de información que realizó la abuela de uno de los pequeños internados allí. "Estoy desesperada por mi nietito está en neonatologia de Roca. Mi hija no lo puede ver por 14 días y no le dijeron bien por qué. A todas las mamás las aislaron pero no dicen nada", se lamentó.

En otro de los párrafos de su mensaje se lamenta porque su nieto estará "14 días sin su madre"."Estoy muy preocupada yo soy una mujer mayor", dijo.