Steven Spielberg habla de “Ready Player One”, su última gran joya

R- De hecho creo que estamos muy enfocados en la actualidad. Desearía que hubiera más foco en el pasado. Las redes sociales han ... desatado una cierta masa crítica de pánico contemporáneo por ser incluido en la conversación global. ... Las redes sociales de hoy de hecho están ocasionando que muchos jóvenes vivan de la recompensa social inmediata de gustar o no gustar y eso me asusta. Y también evita que la gente rememore y revisite una era más tranquila. Así que no me preocupa para nada que la gente se quede varada en la nostalgia porque en este momento no tenemos la nostalgia suficiente, en mi opinión.

P- “Ready Player One” celebra el potencial de la realidad virtual pero también es una especie de relato admonitorio. ¿Qué opina de la Realidad Virtual (RV) como un futuro para el cine?

R- Me encanta la RV. No estoy seguro si me encanta la RV como medio para contar una historia, pero sí me encanta por cómo puede hacer que la gente visite lugares a los que nunca podría ir o que no podría pagar. Tú sabes, ver la Gran Muralla de China, poder ver las selvas tropicales e incluso el Gran Cañón si vives en lugares remotos. Pienso que será una bendición para la ciencia y la medicina y la educación en especial. No estoy todavía seguro de cómo podría hacer una cinta de RV porque no tengo mucho control de lo que están viendo los espectadores. Tendría que ser realmente ingenioso para llamar su atención hacia donde yo quiero que vean, que son la historia y los personajes. Ellos podrían estar mirando el mundo alrededor, alejando su vista de la historia.