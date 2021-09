Preocupación de hoteleros de Neuquén por poca reactivación y tarifazos

A los hoteles de la capital todavía no llega la recuperación evidenciada en Vaca Muerta. Foto: archivo Florencia Salto.

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén (Aehgn) reiteraron su preocupación por el tarifazo en la boleta de luz y la falta de seguridad. Desde la entidad afirmaron que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Por otro, lado, indicaron que la actividad hotelera "no remonta", a diferencia de lo que se viene registrando en lo gastronómico.

"La verdad que estamos sorprendidos de la falta de diálogo, la verdad no lo esperábamos. Venimos insistiendo con esto desde julio cuando apareció la primera factura", sostuvo el presidente de la asociación, Gustavo Anmann en referencia a los aumentos en el servicio eléctrico.

En declaraciones a AM Cumbre manifestó que observan una actitud "de no recibirnos, de no mostrar ningún tipo de interés de tratar el problema", señaló.

"Un aumento desconsiderado y que no tiene ningún tipo de explicación, donde desde el concepto ideológico del cuadro tarifario han beneficiado a los residenciales de grandes consumos, cosa bastante ilógica y han perjudicado a las empresas que son las generadoras de empleo", sostuvo.

Remarcó Anmann que pese a las nuevas habilitaciones, la actividad hotelera "no remonta todavía" en la ciudad ya que tiene una actividad turística corporativa que "depende mucho de la actividad económica nacional". Lo diferenció con lo gastronómico, que evidencia un proceso de recuperación.

En un comunicado desde la Aehgn indicaron que el aumento de la luz fue para el sector hotelero y gastronómico "un tiro certero y con alto daño" y que el 70% promedio de aumento por el servicio de electricidad "en muchos casos significó un empujón más que nos acerca al precipicio".

Marcaron que esta preocupación fue expresada ante las autoridades de la cooperativa, concejales y del Ejecutivo pero que en ningún caso hubo una respuesta concreta.

"No es extraño este divorcio de quienes tienen responsabilidades con la realidad. Estamos solos y agobiados porque nadie piensa en como generar condiciones que favorezcan la actividad económica, el progreso y la generación de más trabajo. Estamos molestos con esta desidia", expresaron en el mensaje.

Por otro lado, plantearon que otra de sus preocupaciones es la inseguridad. Apuntaron que a inicios de este mes solicitaron una audiencia a la responsable provincial de seguridad y "a tono con los tiempos municipales, tampoco tenemos respuesta, mientras tanto los delicuentes nos siguen usando de fuente de ingresos".

Repudiaron que parece que "solo hay trato con patoteros y prepotentes que cortan rutas y amenazan los derechos de los ciudadanos".