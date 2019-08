Preocupación provincial por la suba en el precio de medicamentos

El gobernador Alberto Weretilneck dijo el jueves que el impacto de la última devaluación en el precio de los medicamentos y los insumos médicos fue muy fuerte y si bien por ahora no hay desabastecimiento en los hospitales estarán obligados a ampliar las partidas presupuestarias para sortear la emergencia.

Señaló que algunos aumentos llegaron hasta el 200% y hubo droguerías que dejaron de entregar. “El problema es el precio pero también la incertidumbre, porque todo el mundo se cubre”, dijo el gobernador.

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, confirmó que existió una situación de zozobra en los primeros días posteriores a las PASO, porque los proveedores “no cotizaban y ni siquiera contestaban los llamados”.

Dijo que la relación con las droguerías es compleja por la falta de precios y porque es imposible modificar los tiempos administrativos del Estado que obligan a “vender hoy y cobrar en cierto tiempo, en una rueda que es normal y que no se puede cambiar”.

Según Zgaib, se “cayeron” varias órdenes de compra, con empresas proveedoras que prefirieron no entregar lo pactado y pagar las multas, “que son bastante altas”.

El ministro resaltó que en los primeros días tuvieron que reprogramar algunas cirugías pero “luego se empezó a normalizar” y hoy se mantienen “atentos”, para evitar nuevos cortes en la prestación.

“Se va normalizando, pero al precio que ellos quieren. El cuadro -agregó- es crítico y se va a poner más crítico”.

Recordó que además de comprar la provincia es productora de medicamentos básicos, a través del Prozome, y que la devaluación también encareció muchísimo las materias primas.

Señaló que en materia de compras “lo más grave es lo que pasa con los oncológicos”. En algunos casos no se consiguen, aseguró, y los médicos a cargo de los tratamientos deben cambiar el fármaco.

Zgaib dijo que esta situación “no se puede estirar mucho”, pero igual decidieron modificar por decreto las partidas presupuestarias para gasto hospitalario, que subirán un 100%.

Al mismo tiempo el ministro inició “gestiones personales” ante el Pami y la Superintendencia de Salud para cobrar acreencias de los hospitales de toda la provincia que -según dijo-, registran un atraso de 200 millones. Esas obligaciones se originan por la atención hospitaliaria a los afiliados a la obra social nacional.