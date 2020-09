Problemas para inscribirse en la UNCo

Aquellos que pertenecemos a la UNCo sabíamos que este año desde lo académico se imponía como diferente. Los sistemas informáticos, programas y aparatos electrónicos son las nuevas herramientas necesarias mediadoras de la posibilidad de aprendizaje.

Hace días comenzaron las inscripciones virtuales a materias en la FACE (UNCo) y el caos es el protagonista de este periodo. Muchos estudiantes no hemos podido realizar la inscripción a las respectivas cursadas, empero el cuatrimestre y las materias ya han comenzado los dictados.

La incertidumbre y la no comunicación se combinan con la situación per se de la pandemia en un entramado de malestar que atenta contra la salud de aquellos que no hemos podido aún saber si vamos a poder o no comenzar a cursar.

