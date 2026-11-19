El delineado cat eye, también conocido como ojo de gato, es uno de los clásicos del maquillaje que nunca pasa de moda. Su característica principal es una línea que se extiende hacia el extremo exterior del ojo y termina en una pequeña punta ascendente, creando un efecto visual de mirada más alargada y definida.

Sin embargo, conseguir un delineado perfecto puede resultar complicado cuando se tienen párpados caídos o encapotados, ya que el pliegue natural de la piel puede ocultar parte del trazo. La buena noticia es que existe una técnica sencilla para adaptar este maquillaje y conseguir un resultado favorecedor sin necesidad de ser una experta.

Según explican especialistas en maquillaje en publicaciones de Cosmopolitan y Laura Mercier, el secreto no está en utilizar más delineador, sino en cambiar la forma de dibujar la línea y trabajar con los ojos abiertos.

Qué es el delineado cat eye y por qué favorece a los párpados caídos

El cat eye es una técnica que consiste en delinear el párpado superior y prolongar el trazo hacia afuera, formando una pequeña ala o colita.

Su objetivo es alargar visualmente los ojos, destacar las pestañas y generar una apariencia de mirada más elevada.

En los párpados encapotados, una parte de la piel cubre el párpado móvil cuando los ojos están abiertos. Por eso, un delineado tradicional puede quedar escondido o deformarse.

La solución consiste en adaptar la dirección y el grosor de la línea para que permanezca visible incluso cuando el ojo está completamente abierto.

Cómo hacer el delineado cat eye para párpados caídos: paso a paso

Para conseguir un resultado prolijo, es importante trabajar con buena iluminación, un espejo y un delineador de punta fina.

1. Preparar el párpado

Antes de comenzar, limpiar y secar la zona. Se puede aplicar una pequeña cantidad de prebase para sombras, que ayuda a mejorar la duración del maquillaje.

2. Mirar de frente con los ojos abiertos

Este es uno de los pasos más importantes. En lugar de cerrar completamente el ojo, conviene mirar directamente al espejo para identificar dónde se forma el pliegue del párpado.

3. Marcar la punta del delineado

Dibujar una pequeña línea ascendente desde el extremo exterior del ojo, orientándola suavemente hacia el final de la ceja.

La colita debe quedar visible cuando el ojo está abierto.

4. Unir el trazo con la línea de las pestañas

Desde la punta exterior, conectar el delineado con la raíz de las pestañas superiores.

En los párpados encapotados puede ser necesario realizar una pequeña línea quebrada que, al abrir el ojo, se vea recta y continua.

5. Rellenar y corregir

Completar el espacio entre las líneas con movimientos cortos y suaves.

Si es necesario, corregir los bordes con un hisopo y una pequeña cantidad de desmaquillante.

6. Completar con máscara de pestañas

Aplicar máscara, especialmente en las pestañas exteriores, puede reforzar el efecto de una mirada más alargada.

El secreto para que el delineado no desaparezca al abrir los ojos

Uno de los errores más habituales consiste en realizar todo el maquillaje con los ojos cerrados.

En los párpados caídos, esto puede provocar que la línea quede oculta detrás del pliegue cuando se abre el ojo.

La recomendación es dibujar primero la colita con la mirada al frente y comprobar su posición antes de completar el delineado.

Otra alternativa es utilizar la técnica conocida como bat wing eyeliner o delineado de ala de murciélago.

Consiste en realizar una pequeña forma escalonada o quebrada sobre el párpado, que parece irregular cuando el ojo está cerrado, pero se transforma visualmente en una línea continua al abrirlo.

Esta adaptación permite conservar el efecto cat eye sin que el pliegue interrumpa el maquillaje.

Qué delineador conviene usar para párpados caídos

La elección del producto también puede marcar la diferencia.

Delineador líquido de punta fina: ideal para conseguir líneas definidas y una colita precisa.

Delineador en gel: permite trabajar el trazo con un pincel fino y controlar el grosor.

Lápiz de ojos: una alternativa para quienes prefieren un maquillaje más suave y difuminado.

Delineador resistente al agua: puede ayudar a evitar que el producto se transfiera hacia el párpado superior.

Para un resultado natural, los tonos marrones son una buena opción. En cambio, el negro permite conseguir un maquillaje más intenso y definido.

Los errores más comunes al hacer un cat eye en párpados caídos

Aunque se trata de una técnica sencilla, algunos detalles pueden modificar el resultado final.

Dibujar una línea demasiado gruesa: puede ocupar gran parte del párpado visible y hacer que el ojo parezca más pequeño.

puede ocupar gran parte del párpado visible y hacer que el ojo parezca más pequeño. Realizar el delineado únicamente con los ojos cerrados: aumenta la posibilidad de que la colita desaparezca detrás del pliegue.

aumenta la posibilidad de que la colita desaparezca detrás del pliegue. Extender demasiado la punta: puede generar un resultado desproporcionado.

puede generar un resultado desproporcionado. Utilizar productos que se corren fácilmente: el contacto entre los pliegues puede provocar manchas.

el contacto entre los pliegues puede provocar manchas. No comprobar el resultado de frente: es importante observar cómo queda el maquillaje con una expresión relajada.

Cat eye natural: cómo lograr una mirada más fresca con poco maquillaje

Para quienes prefieren un estilo discreto, no es necesario realizar un delineado negro intenso.

Una alternativa consiste en utilizar sombra marrón y un pincel biselado para dibujar una pequeña colita difuminada.

Este recurso permite definir el extremo exterior del ojo sin crear una línea demasiado marcada.

También se puede combinar con sombras neutras, máscara de pestañas y un toque de iluminador en el lagrimal.

La clave del cat eye para párpados caídos es respetar la forma natural de los ojos y adaptar el delineado para que se mantenga visible. Con unos pocos ajustes, esta técnica puede convertirse en una opción versátil tanto para el maquillaje diario como para ocasiones especiales.