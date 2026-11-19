Con la llegada de los días cálidos, las plantas del jardín, las macetas y las huertas quedan más expuestas a la aparición de insectos que pueden afectar su crecimiento. Pulgones, cochinillas, mosca blanca y arañuelas son algunas de las plagas más frecuentes, especialmente cuando aumentan las temperaturas.

Sin embargo, existe una alternativa casera, económica y fácil de preparar que puede ayudar a controlar estos problemas sin recurrir inmediatamente a productos comerciales. El ajo, un ingrediente habitual en cualquier cocina, contiene compuestos que pueden actuar como repelentes naturales de determinados insectos.

Según publicó El Cronista, una preparación a base de ajo, agua y jabón líquido se utiliza como remedio casero para combatir distintas plagas. Además, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) incluye los preparados con ajo entre las alternativas de manejo agroecológico para jardines y huertas.

Por qué el ajo ayuda a combatir las plagas de las plantas

El ajo contiene compuestos azufrados responsables de su olor intenso, entre ellos la alicina, que se forma cuando el diente se corta o se tritura.

Estas sustancias pueden tener un efecto repelente sobre algunos insectos que se alimentan de las plantas.

El preparado puede resultar útil frente a plagas como pulgones, mosca blanca y determinados ácaros, aunque su eficacia depende de la concentración, el tipo de insecto y la intensidad de la infestación.

El jabón, por su parte, puede contribuir al control de insectos de cuerpo blando cuando se utiliza una formulación apta para plantas.

Es importante aclarar que los preparados caseros no garantizan eliminar todas las plagas con una sola aplicación y que las mezclas demasiado concentradas pueden dañar las hojas.

Cómo preparar el remedio casero con ajo para las plantas

La receta difundida por El Cronista utiliza ingredientes sencillos que suelen encontrarse en el hogar.

Ingredientes:

10 dientes de ajo.

1 litro de agua fría.

2 cucharadas de jabón líquido, según la receta original.

Preparación paso a paso:

Pelar los dientes de ajo y picarlos o triturarlos. Colocarlos en un recipiente con un litro de agua fría. Incorporar el jabón líquido y mezclar. Dejar reposar durante 12 horas. Filtrar cuidadosamente para retirar los restos sólidos. Colocar el líquido en un pulverizador.

Precaución: la receta original utiliza jabón líquido común, pero no todos los detergentes domésticos son adecuados para las plantas. Para reducir el riesgo de quemaduras en las hojas, conviene evitar detergentes perfumados o desengrasantes y utilizar únicamente productos jabonosos formulados para uso vegetal, siguiendo sus indicaciones de dilución.

Cómo aplicar el preparado de ajo sin dañar las hojas

Una vez lista la preparación, es importante aplicarla correctamente para evitar que el remedio termine perjudicando a la planta.

Se recomienda realizar primero una prueba sobre una pequeña parte del follaje y esperar para comprobar que no aparezcan manchas o signos de deterioro.

Si la planta tolera el preparado, puede aplicarse en las zonas afectadas, especialmente en el reverso de las hojas, donde suelen esconderse los insectos.

También conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

Evitar el sol directo: aplicar temprano por la mañana o al atardecer.

aplicar temprano por la mañana o al atardecer. No pulverizar en exceso: las hojas no necesitan quedar completamente empapadas.

las hojas no necesitan quedar completamente empapadas. Observar la reacción: suspender el uso si aparecen manchas, quemaduras o marchitamiento.

suspender el uso si aparecen manchas, quemaduras o marchitamiento. Revisar las plantas periódicamente: comprobar si la plaga disminuye o vuelve a aparecer.

comprobar si la plaga disminuye o vuelve a aparecer. Evitar las flores delicadas: algunas especies pueden ser especialmente sensibles.

La receta original propone repetir la aplicación cada tres o cuatro días, pero la frecuencia debe adaptarse a la tolerancia de la planta y al tipo de preparado utilizado.

Qué plagas pueden combatirse con ajo

Los preparados a base de ajo se utilizan tradicionalmente para intentar controlar distintos insectos y ácaros.

Entre los más conocidos se encuentran:

Pulgones: pequeños insectos que suelen agruparse en brotes nuevos y hojas tiernas, donde se alimentan de la savia.

Mosca blanca: insectos diminutos que se ubican principalmente en el reverso de las hojas y pueden debilitar las plantas.

Cochinillas: plagas que se adhieren a tallos y hojas y pueden provocar amarillamiento o pérdida de vigor.

Arañuela roja: un ácaro que suele aparecer en condiciones cálidas y secas, dejando pequeñas manchas en las hojas.

Trips: insectos muy pequeños que pueden provocar deformaciones y marcas en flores y hojas.

El INTA reconoce el uso de extractos de ajo en estrategias de control de algunas de estas plagas, aunque recomienda abordar los problemas de manera integral.

Otros cuidados para mantener las plantas libres de plagas

Además de los preparados caseros, existen hábitos sencillos que ayudan a mantener el jardín saludable.

Revisar las hojas con frecuencia, retirar partes muy afectadas, mantener una ventilación adecuada y evitar el exceso de fertilización puede contribuir a reducir la aparición y propagación de insectos.

También es importante identificar correctamente la plaga antes de aplicar cualquier tratamiento.

En huertas y jardines, favorecer la presencia de insectos beneficiosos y mantener diversidad de especies son estrategias recomendadas dentro del manejo agroecológico.

El ajo puede ser un aliado económico para el cuidado de las plantas, pero no representa una solución infalible. La observación constante y una aplicación cuidadosa son fundamentales para mantener las macetas y el jardín en buenas condiciones.