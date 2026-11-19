La ATUR es presidida por la secretaria de Turismo, Sol Canalda, que integra el ministerio de Desarrollo Económico. Archivo/Gentileza

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) transita un momento complejo. Tras la renuncia anticipada de su director Ejecutivo Diego Piquín, quien deja el cargo el 30 de noviembre, el directorio mantuvo esta semana una reunión que terminó en cuarto intermedio y mayor desconcierto, ante la negativa de la presidenta y secretaria de Turismo, Sol Canalda, de firmar un acta anterior.

El empresariado se mostró desconcertado con la situación que se dio el martes en la reunión realizada de manera virtual con 13 de los 14 directores de la agencia (solo se ausentó uno de los representantes del Estado) y no se pudo avanzar en el análisis del eventual reemplazo del CEO que deja el organismo mixto a fines de mes, uno de los temas pendientes cruciales para la continuidad operativa de la agencia.

Las diferencias se dieron cuando Canalda anunció que no iba a prestar conformidad con su firma al acta de la reunión anterior, realizada a mediados de octubre y en la que Piquín presentó su renuncia.

Agustín Rodríguez, vicepresidente de la ATUR, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro y referente del sector hotelero de Viedma, dijo a Diario RÍO NEGRO que la actitud de la funcionaria “siembra algún tipo de duda respecto de los venimos haciendo al negarse a firmar el acta”.

María Sol Canalda, secretaria de Turismo de Río Negro y presidenta de ATUR. Archivo/Gentileza

Consultada por este diario, Canalda indicó que se ingresó en un cuarto intermedio de la reunión “para definir cómo avanzar” y remarcó: “desde el Estado queremos acompañar” el trabajo de la agencia, donde tiene mayoría de directivos del sector privado.

La funcionaria no quiso revelar las motivaciones de su negativa a firmar el acta anterior. En el directorio estiman que podría tratarse de un desacuerdo del Gobierno en alguna acción o compromiso asumido con anterioridad.

Según varias fuentes consultadas del directorio, una salida al dilema podría ser avanzar en la firma del acta con la “salvedad” respecto de los puntos no acordados.

Recientemente la ATUR tuvo una auditoría del Tribunal de Cuentas provincial que realizó observaciones de procedimientos administrativos y un pedido de informes de la Legislatura sin responder respecto de los números del organismo.

Tras la renuncia de Piquín, el gobernador Alberto Weretilneck, planteó que el sector privado debe «hacerse cargo» de conducir los lineamientos de la agencia y dijo que si no hay resultados, podría optar por regresar al esquema anterior de concentrar todas las tareas, incluyendo la promoción, en la cartera estatal.

El sector privado ve inconvenientes operativos en la ATUR

Rodríguez indicó que la no firma del acta genera “un cuello de botella” con los compromisos asumidos como por ejemplo de acompañamiento a municipios para la realización de eventos y también advirtió consecuencias con el Plan de Acción 2027 que fue presentado por Piquín y avalado por el directorio, un punto en el que según indicó la presidenta habría puesto reparos al considerar que el futuro director ejecutivo debería presentar su propio esquema de trabajo y ponerlo a consideración del directorio.

Rodríguez remarcó que desde el inicio de la agencia se trabajó bien, en primera instancia con el exministro Fabián Gatti como presidente. Luego, con el cambio de Turismo a la cartera del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que conduce Carlos Banacloy, y la llegada de Canalda al frente de la ATUR “no pudimos o no supimos llegar a un buen entendimiento”.

“Venimos trabajando bien, seguramente hay cuestiones para corregir, pero entendemos que hemos hecho un trabajo más que interesante y destacable para la promoción de la Provincia. El directorio quiere continuar con la herramienta de la ATUR”, dijo el empresario que anticipó que el sector espera una reunión en los próximos días con el ministro.