Proponen un plan de mantenimiento de escuelas en Neuquén

“Observamos que, desde el 2017al 2020, hay un promedio de un pedido de informe por la situación de un edificio de una escuela, cada dos meses”, manifestó la diputada provincial del Frente de Todos, Lorena Parrilli en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN Radio (89.3).

La legisladora provincial añadió: “Ya estamos cansados de hacer pedidos de informe en la Legislatura”, ante la cantidad de solicitudes que llegan por parte de los equipos directivos y la comunidad educativa de las escuelas “porque no encuentran respuestas”.

Parrilli explicó que “en lugar de seguir con esta lógica de pedidos de informes, lo que hicimos fue elaborar la creación de una ley del para crear el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Escolar en todos los edificios donde funcionan las instituciones educativos que dependen del Consejo Provincial de Educación”.

Se trata de un plan para monitorear, controlar y atender en forma permanente el mantenimiento de los edificios. Parrilli señaló que es necesario que este problema se aborde “seriamente”. “Sino es un deterioro que va a ser permanente”, añadió.

Parrilli describió que el presupuesto de infraestructura escolar del año pasado, fue de 2.500 millones y representa el 1 por ciento del total de presupuesto de gastos.

“Lo que lamentamos en Aguada San Roque, lo que pasó en Cutral Co -a la semana de la tragedia de Aguada San Roque- donde explotó el calefactor de la Escuela 143 de Cutral Co, lo que pasó en 2019 cuando se cayó un techo con el tanque de agua en la biblioteca del IFD 9 de Centenario. Todo esto no es magia, eso surge porque no hay mantenimiento, no hay dinero destinado a infraestructura escolar”.