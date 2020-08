Protestas en la región por la vuelta a Fase 1: Caravana en Cipolletti

El repudio del regreso a la Fase 1 de aislamiento en el Departamento de General Roca no se hizo esperar en Cipoletti. Un par horas después del anuncio de la gobernadora Arabela Carreras, un centenar de ciudadanos cipoleños se autoconvocaron en el centro de la ciudad para realizar una caravana en contra de la nueva disposición.

La protesta se replicó en otros puntos de la región afectada por la nueva normativa provincial. También hubo reclamos en Fernández Oro, Allen, Villa Regina,Cinco Saltos y Catriel,

Más de un centenar de personas se dirigieron hasta la casa del intendente Cluadio Di Tella para visibilizar su descontento con la resolución del gobierno provincial. La medida afecta a un gran número de actividades comerciales que desde el martes deberán cerrar sus puertas.

Comerciantes y vecinos de #Cipolletti se manifiestan en contra de la vuelta a #Fase1 👇🏻 pic.twitter.com/NRy6nvo2AP — Kassandra Maggio (@KassandraPlay) August 24, 2020

Además, quedarán prohibidas, al menos hasta el 7 de septiembre, todas las actividades deportivas y recreativas que se habían flexibilizado. El intendente lamentó la nueva restricción pero aseguró que se trata de una medida que busca evitar el incremento de casos de coronavirus y el colapso del sistema de salud.

Mañana, Di Tella dará a conocer los alcances de la medida en Cipolletti. Podrá pedir excepciones pero la decisión final estará en manos del gobierno provincial.

Alrededor de las 22 horas, varios vecinos se concentraron en el centro de la ciudad para iniciar la caravana. Con bocinazos y gritos repudiaron la decisión del gobierno provincial.

#cipolletti

5 meses de cuarentena para preparar el sistema de salud. No hicieron nada y ahora la culpa es de los comerciantes que no quieren fundirse... pic.twitter.com/m95u665zyK — M R💪  (@marcer269) August 24, 2020

Uno de los voceros de la manifestación fue el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis, Bunter, quien aseguró que los comerciantes no cerrarán sus puertas.

"No compartimos la decisión de la gobernadora de volver a Fase 1. No lo comparte ninguna de las cámaras de Cipolletiti con quien estoy en permanente comunicación. Creemos que hay que trabajar sobre el principal foco de contagios que son las juntadas. No son los comercios que están extremadamente goleados", indicó.

Agregó que pedirán una reunión con la gobernadora para que revea la decisión.