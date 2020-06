Protestas por servicios y viviendas en el nuevo Municipio de Neuquén

El nuevo Municipio de Neuquén fue el lugar donde se concentraron esta mañana los reclamos de viviendas y servicios. Por un lado 40 familias de la toma de Alto Godoy bloquearon los ingresos y llevaron adelante un corte en Godoy y Novella reclamando tener los servicios básicos. Por el otro, vecinos autoconvocados de la toma de Casimiro Gómez organizaron una marcha desde la meseta hacia el palacio municipal para exigir la liberación de Emanuel López y soluciones habitacionales.Las manifestaciones ocurrían mientras el intendente Mariano Gaido y el gobernador Omar Gutiérrez anunciaban obras en el antiguo Municipio.

"Es una toma con 60 familias y no tiene luz, agua, alumbrado público, gas ni cloacas", manifestó Adrián Montaña, uno de los voceros de la toma Alto Godoy. Indicó que solo a media cuadra tienen los servicios básicos por lo que no "sería difícil que haya donde vivimos". Comentó que al no tener alumbrado " es una boca de lobo y hay mucha delincuencia"

Por otra parte, desde las 10, vecinos autoconvocados de la toma de Casimiro Gómez se concentraron para luego marchar hacia el palacio municipal exigiendo la liberación de Emanuel López y reiterando su reclamo de respuestas habitacionales.

“Pedimos a liberación de Emanuel y buscando alguna respuesta de parte del gobierno municipal. No se acercó nadie a charlar con nosotros para ver qué va pasar. Están dialogando ahora con otro sector”, dijo Hugo Andrés, referente del grupo de vecinos.

Solicitó que "el gobierno se acerque y que dé otra propuesta, no la promesa de lotes con servicios. Sabemos que eso es una mentira".

Indicó que esperan propuestas concretas. "Queremos tierra por tierra. Que busquen otras tierras y nos vamos. No que nos vayamos a la casa de un familiar", declaró.

El viernes pasado, Emanuel López fue acusado por la Justicia por los delitos de de usurpación, instigación a cometer delitos y coacción. Además se le dictó cuatro meses de prisión preventiva. En la misma audiencia, también se le formularon cargos a Antonio Álvarez, otro delegado de la toma, por coacción.

La detención de ambas personas se produjo después de seis allanamientos que se realizaron el jueves en la ocupación de Casimiro Gómez y en Barrio San Lorenzo.

Durante la audiencia la fiscalía indicó que tanto López como Álvarez intentaron evitar la firma de un acuerdo entre vecinos y el Municipio para desocupar las tierras.

Desde el Municipio se indicó la semana pasada que, mediante los convenios, 700 familias abandonaron la ocupación.