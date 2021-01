Provincia inició en Bariloche talleres de verano para estudiantes

Estudiantes de la escuela secundaria de Bariloche podrán acceder al nuevo programa de verano que inició ayer el Ministerio de Educación con una oferta de talleres y cursos al aire libre, que se replica en distintas ciudades de la provincia.

La propuesta denominada “Construyendo Puentes, desafío de verano”, se extenderá hasta fines de febrero, y cuenta con 260 talleres distribuidos en toda la provincia destinados a estudiantes secundarios, en especial a quienes tuvieron mayores inconvenientes en el ciclo lectivo 2019.

El objetivo del Gobierno es llegar a cerca de 6.000 estudiantes, de una matrícula total de 49.500 jóvenes.

Habrá actividades de kayaquismo, caminatas, muralismo, percusión, natación, surf y beach vóley, además de talleres de gastronomía, informática, energías renovables, soldadura básica, reparación de motos y automóviles.

En Bariloche los talleres serán dictados en el campamento del parque nacional Nahuel Huapi en la seccional Lago Gutiérrez, donde ayer la gobernadora Arabela Carreras presentó el programa junto al intendente del parque Horacio Paradela y al jefe comunal Gustavo Gennuso.

En ese contexto, la mandataria dijo a los jóvenes que “no son el problema de la sociedad, son la oportunidad de la sociedad, son nuestro presente y futuro” y cuestionó a los medios de prensa que “ponen a los jóvenes como el problema de la sociedad, les dicen que no respetan, que no se cuidan, que no les importan sus abuelos. No es cierto eso, todos como sociedad sufrimos cansancio, saturación, lejanía. Necesitamos a los otros, vernos, encontrarnos”, señaló.

Valoró este programa como una oportunidad de reencontrarse y aprender al aire libre.

La directora General de Educación de Río Negro, Lucía Barbagallo, explicó que el programa genera la “posibilidad del postergado encuentro en la escuela, por el distanciamiento físico que fue continuo en pandemia, y permitir a estudiantes secundarios hacer actividades artísticas, físicas y culturales con protocolos muy cuidados”.