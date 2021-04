Pueblada y cortes de ruta en Neuquén: lecciones de la historia reciente

Dios quiera el conflicto se resuelva lo antes posible, con visión de porvenir, con propuestas innovadoras y superadoras, y sin deseos de revanchismo.

Lo que comenzó como el malestar de algunos trabajadores de salud tras el acuerdo salarial firmado por ATE y UPCN el 26 de febrero ya escaló a «conflicto político». Hoy Neuquén superó los diez días de cortes de ruta consecutivos, padece desabastecimiento de combustibles y alimentos y la actividad en Vaca Muerta se encuentra frenada.

En junio de 1996 se alzó la primera pueblada en Cutral-Có frente a una situación desesperante generada en parte por el descuento del 20% de los sueldos estatales provinciales y los estragos sociales que provocó la poco planificada privatización de YPF.

Aunque las comparaciones son odiosas, surge la natural tentación de contrastar ambos acontecimientos e intentar analizar las diferencias y similitudes con un espacio de 25 años.

Una primera lección de aquellas puebladas es que no se descomprime la situación por el mero cansancio o transcurso del tiempo. Escuché a Don Felipe, mucho antes reflexionar con los ruidos en su ventana: “ya se van a cansar y se van a ir…” mientras reclamaban manifestantes con los bombos en la puerta de su despacho de calle Rioja.

Diferencias y similitudes

• En ambos eventos, la sociedad distingue los reclamos como justos, razonables o legítimos frente a situaciones complejas y de dificultades que se expresan mediante el uso de cortes de ruta, ilegales para unos, “no nos dejan otra opción” para otros.

• Condiciones de inicio: en las puebladas, la privatización de YPF y despidos originaron una alta desocupación en un sector que asumía tenía un empleo de por vida; hoy un desgaste del personal de salud, con altísima exposición e inequidades de ingresos entre sectores y falta de representatividad.

• No era la “mejor provincia” en los 90; el precio del crudo WTI rondaba los 10 us$/bbl a diferencia del crudo Brent cercano a los 66 actuales. Sobre todo, no existía la visión, como fuente de esperanza colectiva futura de Vaca Muerta que comenzamos a crear desde GyP a partir del 2008.

• Denominación: fogoneros y piqueteros y los autoconvocados o elefantes de salud.

• Disparador: conflicto con el sector de educación provincial en aquel entonces y el de salud ahora.

• Desesperación por la situación económica y un malestar y agotamiento del personal de salud sumado a un conflicto gremial.

• Ubicación de los cortes: en las puebladas era concentrado en los ingresos y egresos de la comarca petrolera vs. una dispersión en más de 20 piquetes distribuidos en toda la provincia en la actualidad. El mayor impacto entonces se dio sobre Cutral-Có y Plaza Huincul, mientras que hoy el Covid conmociona sobre la salud distribuida en todo el territorio de Neuquén.

• En ambas ocasiones se suman a los reclamos y al choque otros sectores postergados o que aprovechan para agigantar el conflicto.

• Liderazgo: hubo un grupo de comando fogonero y piquetero que lideraba la protesta vs. las asambleas cuasi-autónomas en cada corte de ruta.

• Comunicación: boca a boca y presencial en el lugar del corte vs. grupos de WhatsApp.

• Experiencia: en 1996 nula; primer piquete histórico vs. años de cortes habituales tanto en la provincia como en numerosos lugares del país.

• Acción de gobierno provincial: protagonista; Don Felipe con sus 80 años liderando con su equipo de gobierno y al frente de la situación vs. delegación (negocia la ministra del área), y el fiscal termina convocando a negociar a las partes.

Salida histórica: sin dudas en contextos completamente diferentes. Siendo secretario de Energía me tocó ser partícipe del desenlace de aquellas puebladas. Aterrizamos con un viejo avión en un poco mantenido aeropuerto de Cutral Co ya que era la única manera de acceder y llegamos en un colectivo hacia la retaguardia del piquete. Nos acompañaba entre otros miembros del gabinete el diputado nacional Alberto Tito Fernández. Recuerdo que no quedó un solo vidrio sano antes de llegar a la refinería. Comenzó una tensa y dura negociación.

Finalizó con la cesión del yacimiento del Mangrullo (1) a las localidades de Plaza Huincul y Cutral-Có, que era entre los disponibles el único de valor, como una especie de reparación histórica, planes de trabajo, obras y otros puntos del acta firmada in situ por los representantes de las partes.

Pareciera que el pánico frente a un eventual desenlace como la dolorosa muerte de Teresa Rodríguez o el maestro Fuentealba han paralizado a la conducción.

Dios quiera el conflicto se resuelva lo antes posible, con visión de porvenir, con propuestas innovadoras y superadoras, y sin deseos de revanchismo pendientes de ninguna de todas las partes involucradas.

* Ingeniero. Ex Secretario de Energía de Neuquén

(1) “Mucho Arreglo”: https://www.rionegro.com.ar/el-mangrullo-un-arreglo-entre-gutierrez-ramon-rioseco-y-el-empresario-mindlin-LN4971638/