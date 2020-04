Pulp fiction escrito “en situación de encierro”

Dos editoriales de San Martín de los Andes, Muscaria y Las Guachas, lanzaron un concurso literario al que llamaron “Pura pulpa (o la picadora literaria de Mia W.)”. Las obras “pergeñadas durante una situación de encierro cualquiera” (sea cuarentena, rehabilitación, retiro espiritual, prisión domiciliaria) aunque no necesariamente hablen de ello se recibirán hasta el 16 de mayo.

El primer premio recibirá 3.000 pesos; el segundo, 2.000. Además, las obras ganadoras y finalistas conformarán una edición dedicada al “género pulp” que será publicado conjuntamente por las editoriales Las Guachas y Muscaria.

Solo podrán participar autores mayores de edad con residencia en Bariloche, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Las obras, aclararon los impulsores, pueden presentarse “en prosa (microrrelato), en verso (poesías) o en un revoltijo de ambos. O sea, bienvenidos sean los palimpsestos, los textos metamorfos, los híbridos y los periféricos”.

Las obras deberán estar encuadradas “dentro del género pulp. Por lo tanto, exhortamos a escribir sobre todo eso que en otros concursos sería descartado. ¿Capisci?”, proponen en las bases.

En el punto siguiente, agregan: “Sabemos que no te quedó claro el punto anterior y te lo volvemos a explicar: nos da lo mismo si es poesía, prosa, o una mezcla de ambas. No hay categorías definidas y no se tendrá en cuenta la tipología textual de las obras para la elección de los finalistas”.

Para participar en el concurso, se admite un solo texto por autor y los microrrelatos tendrán un límite máximo de 300 palabras y las poesías, de 25 versos. “En caso de hibridar, el límite serán la cantidad de versos sin superar la cantidad de palabras, o la cantidad de palabras sin superar el número máximo de versos (no, no tenemos ningún TOC, gracias por preguntar)”, se atajan.

Las obras deberán presentarse por correo electrónico a concursopurapulpa@gmail.com. En el mail deberán enviarse dos archivos: el primer archivo corresponderá a la obra y llevará el título y el seudónimo del autor. El segundo archivo llevará el título del relato, el seudónimo del autor y la palabra “Plica”. Además, contendrá datos personales como nombre y apellido del autor, documento nacional de identidad, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico.

Sólo se aceptan obras redactadas en PDF (Times New Roman, cuerpo 12 e interlineado doble). “Los relatos que no se ajusten a estas normas serán descalificados, a menos que nos gusten mucho, porque al ser los organizadores, hacemos lo que se nos canta”. El jurado estará compuesto por miembros de las editoriales, “junto a un misterioso baluarte de las letras patagónicas que se dará a conocer al momento del fallo o cuando nos parezca conveniente”.