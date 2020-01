¿Qué hacer con los perros agresivos? Por ahora, un censo

Tras la denuncia de dos vecinas de Roca, que el domingo a la madrugada fueron atacadas cuando circulaban en su auto en el centro de Roca por una jauría de perros, varios vecinos relataron a los medios y en redes hechos similares.





En Sarmiento y Mitre, dos animales mordieron los neumáticos del auto provocando la rotura de uno de ellos, otros perros se unieron a la agresión y las siguieron por unas 30 cuadras.

Incluso se mencionó que hay varias personas afectadas por estos ataques que iniciarían acciones legales contra el municipio.

La directora de Medio Ambiente comunal, Laura Juárez, aseguró ayer que están monitoreando a los perros que habitualmente circulan en la zona céntrica de la ciudad ante las reiteradas denuncias. “El año pasado tuvimos el mismo problema y sacamos a los perros más violentos. Los rescatamos de la calle y los entregamos en adopción”, explicó la funcionaria municipal quien aclaró que realizarán un relevamiento para identificar a los canes más agresivos.

Pero desde el grupo Sin Pirotecnia/Sin Maltrato Animal, que coordina Gabriela Salazar, explicaron que la situación no es nueva y advirtieron que el municipio no tiene caniles en condiciones para albergar a los perros . Como el municipio de Roca no es “eutanásico” los animales no pueden ser sacrificados. ¿Qué hacer?, se preguntaron desde esa organización. Explicó que tal vez una respuesta sería incrementar las campañas de castración y generar más adopciones de animales abandonados en las calles.