¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena?

Es verdad que ya no estamos tan encerrados como al comienzo de la pandemia, pero los cuidados iniciales se mantuvieron, y todos aprendimos e hicimos costumbre esos primeros hábitos.

Invitada por “Quedate en casa” a responder cuáles fueron los cinco imprescindibles de estos meses, de este año tan particular, la bailarina Natalí Fernández, integrante del Ballet Español y Folclórico de Fundación Cultural Patagonia (FCP), no lo duda: la familia está primero. Y cerca, mucho mejor.



Pero Natalí es consciente que también el trabajo y su formación forman parte de ese combo que se transformó en esencial para estos tiempos. Ella misma cuenta que su trabajo y su formación son “una constante en mi vida”. Y detalla un poco más: “Actualmente me desempeño en los Trayectos de Formación, en el área de Danza Clásica y Contemporánea, cómo docente”. Pero además, Natalí está ”estudiando el Profesorado Universitario de Folclore, en los últimos años, todo en el IUPA”. Y por si fuera poco, es integrante del Ballet Español y Folclórico de FCP.

Aquí van sus otras respuestas:

1.- Sobre su familia, la primera de su lista, dice Natalí: “Mi compañero y mi hija, son lo más importante en mi vida, y mucho más en este contexto de pandemia. Su compañía es el mejor regalo que recibo durante cada día”.

2. Paseos al aire libre Como nos pasó a muchos de nosotros, “apenas estuvieron permitidos, armamos rutinas con caminatas y paseos en bicicleta para poder estar en contacto con la naturaleza. ¡Lo extrañamos tanto cuando no se podía!".

3.- Afectos y tecnología “A pesar del distanciamiento social, siempre estamos cerca. En la vida diaria, al finalizar la jornada hacemos videollamada con la familia; la mayoría son personal de salud, por lo que siempre buscamos formas de vernos en la distancia”.

El mate: Y sí.. es la gran compañía para todos los momentos. El mate, “como durante tantos años, es mi mejor compañero en las largas jornadas de estudio y trabajo. Siempre presente en nuestros desayunos y meriendas”, asegura Natalí.