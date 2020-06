¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Hoy responde Brenda Diaco

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro. En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestra invitada es Brenda Diaco, fagotista de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro de Fundación Cultural Patagonia.





La talentosa intérprete nos invita a su mundo, en el que respetar los horarios es fundamental, por su pequeña hija. Juntas atraviesan cada jornada entre juegos, la pasión por la cocina, el trabajo y el descanso.

“Una de las cosas que me gusta hacer, ahora que tengo más tiempo, es leer. Justamente aproveché a leer un libro que me mandó mi amigo Paquito D’ Rivera, de su autoría. Lo recibí justo antes de que entremos en cuarentena y me vino bárbaro”, afirma Brenda sobre uno de los cinco imprescindibles que seleccionó para esta ocasión.





Sin más preámbulos, repasamos entonces lo que no le puede faltar a Brenda Diaco en esta cuarentena.



La cocina



“Cocinar es algo que no me podría faltar jamás, todo el día cocino. Mediodía, noche y a la tarde también. Hacemos cupcakes, galletitas o torta. Disfruto mucho la cocina cuando estoy tranquila para hacerlo con tiempo”, explica Brenda.



El fagot



Para el segundo imprescindible, Brenda eligió una herramienta de trabajo: “Dedico mucho tiempo a mi instrumento que es mi eterno compañero, el fagot. Trato todos los días de tocar un poco y seguir una rutina de estudio”.



Las cañas



“El instrumento también requiere de las cañas. Algunos las compran, pero yo hago mis propias cañas, las cuales serían como una boquilla. Esto es lo que produce el sonido en el instrumento. Lleva varios días de trabajo artesanal”.



Computadora y teléfono



“La PC y el teléfono se han transformado en herramientas de trabajo muy importantes. Hacemos videos tocando con mis compañeros, cada uno en su casa. También la uso para comunicarme con mi familia, amigos y seres queridos”.