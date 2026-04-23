General Roca abrió el calendario del Open Patagónico de karate con participación masiva

General Roca fue sede del Open Patagónico, primer torneo de la Federación Argentina de Karate, abierto a todos los estilos en la Patagonia. El evento se realizó en el polideportivo Gimena López y estuvo a cargo de la Escuela Goju Kai y la Federación Nacional.

El certamen contó con la participación de más de 120 atletas provenientes de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El desarrollo la competencia tuvo un amplio rango de categorías que inició desde infantiles de 5 años hasta competidores Master D de más de 60 años.

El torneo recorrerá distintas ciudades de la Patagonia. (Foto: gentileza)

En el aspecto reglamentario, la jornada estuvo bajo la supervisión de Gabriel Cucurel, subjefe de árbitros oriundo Catamarca. El colegiado coordinó al cuerpo arbitral bajo los criterios de la Federación Nacional y garantizó el desarrollo de los combates.

Según informaron de la organización, el Open de Karate será un torneo anual que recorrerá distintas sedes de la región patagónica. Además, se confirmó que la próxima fecha se realizará en Comodoro Rivadavia.