Cristina Kirchner recuperará una asignación de la Anses de más de $15 millones

La Anses notificó a la Justicia que desde agosto restablecerá de manera provisoria una de las asignaciones que percibía la expresidenta Cristina Kirchner. Según el escrito presentado en la causa, la prestación será de $15.683.154,06 brutos por mes, antes de los descuentos correspondientes.

El monto surge de una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social y fue informado en una presentación judicial del organismo previsional.

Cristina Kirchner y la medida cautelar que habilitó el pago provisorio

La prestación previsional corresponde a la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. Según publicó La Nación, la cautelar fue concedida por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social mientras continúa el juicio por la validez de la resolución que había dado de baja los beneficios.

Las dos asignaciones que percibía la expresidenta habían sido suspendidas en noviembre de 2024, luego de su condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La demanda iniciada por CFK busca que esa decisión quede sin efecto de manera definitiva.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA

La solicitud cautelar había sido rechazada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis, pero luego fue habilitada por los camaristas Sebastián Russo y Juan Fantini, quienes consideraron acreditados los requisitos para otorgar el beneficio de manera provisoria.

La Anses comunicó ahora que cumplirá la orden judicial. El escrito señala: «Mi representada (por la Anses) procederá en el mensual agosto de 2026 al restablecimiento del beneficio nro. 47-6-8085213-0».

La Justicia aceptó una caución juratoria y el organismo mantiene su reclamo

La Justicia intimó al organismo previsional a ejecutar la cautelar después de que Cristina Kirchner presentara una caución juratoria. Con ese compromiso, la expresidenta deberá reintegrar los fondos si el fallo definitivo determina que la suspensión del beneficio fue válida.

La Anses, sin embargo, había solicitado una caución real, es decir, una garantía con bienes para asegurar una eventual devolución del dinero. Ese planteo no fue aceptado y el tribunal consideró suficiente la caución juratoria.

En la notificación judicial, el organismo aclaró que cumplirá la cautelar, aunque continuará cuestionando la decisión. Además, recordó que presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que revise el caso.

El fiscal Juan Carlos Paulucci también impulsó una presentación en ese sentido. A su vez, el procurador general Eduardo Casal dictaminó que la Corte debería intervenir y sostuvo que la condena penal implica la suspensión del cobro de ingresos previsionales.

Qué monto cobrará CFK y cuáles son los descuentos previstos por la Anses

La prestación mensual será de $15.683.154,06 brutos. De ese importe se descontarán los aportes correspondientes a la obra social y al impuesto a las ganancias, según informó la Anses en la presentación realizada ante la Justicia.

El organismo también precisó que el cálculo no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024. La resolución definitiva sobre la continuidad o no del beneficio quedará sujeta a lo que resuelva la Justicia en el expediente principal.