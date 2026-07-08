Quién es Silvana Tenreyro, la argentina nombrada en un cargo clave del FMI

El FMI nombró a la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva consejera económica y directora del Departamento de Investigación. (Foto: gentileza)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció una renovación histórica en su cúpula técnica. La destacada economista argentina Silvana Tenreyro fue nombrada oficialmente como Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios de la entidad financiera. El cargo, equivalente al de economista jefa del FMI, la posicionará como la principal estratega y mano derecha de la directora gerente, Kristalina Georgieva.

La designación fue confirmada mediante un comunicado oficial por la propia Georgieva, quien destacó el prestigio de la profesional. «Silvana es una economista de renombre internacional que combina una trayectoria académica sobresaliente», remarcó la titular del Fondo al ratificar que Tenreyro sucederá en sus funciones al francés Pierre-Olivier Gourinchas.

De la universidad de Tucumán a Harvard: una trayectoria de elite global

Su llegada al puesto técnico más relevante del Fondo —un sillón histórico ocupado previamente por figuras de la talla de Stanley Fischer, Olivier Blanchard y Gita Gopinath— corona una carrera destacada en los principales centros financieros del planeta.

«En un momento de profunda transformación y elevada incertidumbre para la economía mundial, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas económicas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su supervisión multilateral y su asesoramiento en materia de políticas, continúen estando a la vanguardia en beneficio de nuestros países miembros”, dice el comunicado oficial del FMI.

Con triple nacionalidad (argentina, británica e italiana), el perfil de la flamante funcionaria se sintetiza en hitos de gestión insoslayables:

Raíces locales y formación: Se graduó inicialmente en Economía en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y posteriormente completó su maestría y su doctorado (Ph.D.) en la prestigiosa Universidad de Harvard .





Se graduó inicialmente en Economía en la y posteriormente completó su maestría y su doctorado (Ph.D.) en la prestigiosa . Experiencia en bancas centrales: Ejerció un rol institucional clave como miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023, tras haber trabajado previamente en el Banco de la Reserva Federal de Boston.





Ejerció un rol institucional clave como miembro externo del Comité de Política Monetaria del entre 2017 y 2023, tras haber trabajado previamente en el Banco de la Reserva Federal de Boston. Liderazgo académico continuo: Es profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics (LSE) desde 2004, fue presidenta de la European Economic Association y asesora de múltiples entidades públicas y privadas.

Consensos y claridad para explicar los desafíos de la economía mundial

Más allá de sus credenciales técnicas, la conducción del organismo multilateral valoró especialmente su perfil político y comunicativo para coordinar equipos de investigación en momentos complejos. Antes de este nombramiento definitivo, Tenreyro ya formaba parte del Grupo Asesor Externo de la dirección del Fondo.

Sus investigaciones han sido ampliamente publicadas en las principales revistas académicas y reconocidas con prestigiosos galardones internacionales, entre ellos el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal». Comunicado oficial FMI.

Kristalina Georgieva elogió su estilo de liderazgo, definiéndola como una profesional «reflexiva y colaborativa, con una gran apertura a perspectivas diversas y una enorme capacidad para construir consensos». Asimismo, desde el organismo resaltaron su facilidad para transmitir conceptos financieros complejos con absoluta claridad, una virtud que resultará clave ya que se convertirá en una de las voces públicas principales de la institución para desandarse sobre el rumbo de la economía mundial.