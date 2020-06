¿Querés cocinar con Felicitas? Esta es tu oportunidad... ¡y es gratis!

Yo Como, la propuesta gastronómica de RÍO NEGRO, está de fiesta. Mañana, a las 10, Felicitas Pizarro -sí, la jurado de “El gran premio de la cocina”- va a cocinar en vivo, con los lectores del diario, un crumble de manzana y pera con helado.





Será una clase magistral por Zoom. Pero antes, los interesados deben anotarse, gratuitamente para vivir esta experiencia foodie. ¿Dónde? En https://eventos.rionegro.com.ar/yocomo.

“Voy a cocinar una tarta, un crumble de peras y manzanas, productos que son de la zona. Es simple, para que la hagan temprano a la mañana, la cocinen, la horneen y la puedan comer a la tarde con helado”, invita Felicitas.

Para poder participar, lo ideal es tener la lista de ingredientes que están en la siguiente página. De este modo, será más sencillo, seguir las indicaciones y preparar el riquísimo postre.

“Pude estar en Yo Como el año pasado y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria, me hubiera encantado volver. Acá, estoy grabando El Gran Premio de la Cocina (todos los días en Canal 13), o sea con una cuarentena con este permiso para salir a trabajar”, explica Felicitas, que el año pasado efectivamente estuvo en Roca, durante la versión del Yo Como que se realizó en la bodega Canale de esta ciudad.



Con sus compañeros de programa “El gran premio de la cocina”.



“Vivo en Del Viso, tengo un hijo de 3 años y un marido que está hecho un carpintero por esta cuarentena. Él no está pudiendo trabajar, así que nos hemos reacomodado un poco cocinando mucho, mucho en las redes que han estado muy en alza en estos 80 días”, agrega la cocinera.

“También estoy preparando unos capítulos nuevos para El Gourmet, que los estoy grabando con el celular desde mi casa, haciendo un miniestudio de grabación en la cocina o en el quincho. Muy activa, por suerte, me tiene esta cuarentena, cocinando mucho”, acota.

“La cuarentena me ayudó un poco como a reconectarme con cosas que alguna vez había hecho y quería volver a hacer, pero por tiempo, por excusas… Entonces volví a empezar a hacer pastas, 7 tengo muchas ganas de empezar a hacer panes de masa madre cosa que no he hecho nunca. Entonces me parece que me reconecta con lo que más me gusta, que es cocinar y desarrollar nuevas técnicas y aprender”, comparte Felicitas, que mañana estará en las pantallas de todos los lectores que se inscriban para enseñar, divertirse y compartir una clase de cocina que definitivamente se llevará una buena nota de la jurado televisiva.

Felicitas considera que la cocina es “un cable a tierra, reencontrarse con quien uno es. Es mucho más que alimentarse, es cultura e identidad. Incluso en los peores momento que se puede estar pasando, lo único que queda es eso. La cocina nos reconecta con eso todo el tiempo”.



Junto al británico Jamie Olivier.



La cocinera de la enorme sonrisa



La popularidad para la sommelier y cocinera Felicitas Pizarro comenzó en 2013, cuando ganó un concurso mundial de cooktubers organizado por el reconocido chef Jamie Oliver.

Cuando Oliver anunció en sus redes que buscaba un cocinero Youtube para su canal, Felicitas no lo dudó: se creó una cuenta, llamó a Delfina, una amiga que estudió cine y tenía una buena cámara, y tardaron tres días en hacer el video ganador. Qué cocinó? Un bife de chorizo relleno de chimichurri.

Felicitas ganó, tuvo una video llamada con el chef que admiraba, firmó un contrato para hacer un video por semana y le regalaron una computadora, y una cámara para subirlos.





Después de eso, publicó libros, tuvo tres programas propios en El Gourmet, es jurado en “El gran premio de la cocina” y grabó también “Felicitas parrillera” para El Gourmet, un programa al aire libre con recetas en los distintos fuegos: parrilla, horno a leña, disco de arado, asador y caldero. Lo sintió como un volver a su inicio con aquel bife de chorizo.

“La cocina tiene que ver con la felicidad. Mi nombre lo dice todo, por suerte”, asegura ella.

Su amor por la cocina empezó en su infancia y, dice ella, gracias a su abuela, que fue toda una innovadora para su tiempo, no solo porque rompía prejuicios y era la encargada siempre del lechón a la parrilla, sino por los ingredientes que usaba.

Por esa influencia, cuando Felicitas terminó el colegio decidió estudiar gastronomía.





Y tuvo su tiempo de duda y replanteo porque pasaba mucho tiempo encerrada en una cocina trabajando. Pero se recibió, hizo pasantías, una temporada en un hotel en Mendoza y cuando volvió a su Buenos Aires decidió hacer catering. Se asoció con una amiga, construyó una cocina en el garaje de la casa de sus padres y en ese momento, apareció el concurso que le cambió la vida.



La lista de ingredientes que hay que tener



Para poder participar mejor de la clase que dará Felicitas mañana, por Zoom, es mejor tener los ingredientes.

De esta manera, no solo se sigue su explicación, sino que se la puede poner en práctica y preparar un crumble de peras y manzana.

Lo que hay que tener:

500 g de harina 0000

300 g de manteca fría en cubos

250 g de azúcar blanca

1 huevo

1 pizca de sal

3 manzanas verdes

3 peras

Jugo de 1/2 Limón

Canela en polvo

Azúcar impalpable

Helado de crema