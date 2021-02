Quién es quién en el escándalo institucional y judicial de Villa La Angostura

Los siete concejales de la ciudad están imputados de desobediencia a una orden judicial, porque sesionaron para destituir por la vía del juicio político al secretario de Economía del municipio. Ayer echaron a la secretaria parlamentaria, testigo clave de la fiscalía. ¿Quién es quién en este inédito escándalo institucional?

Fabio Stefani

Fabio Stefani (MPN)

Es el intendente, pertenece al Movimiento Popular Neuquino y asumió el 10 de diciembre de 2019 luego de ganar con el 35,51% de los votos. Médico traumatólogo, fue director del hospital. Defendió hasta donde pudo a su gabinete, aclaró que "no tuve intervención" en el juicio político, pero favoreció la estrategia judicial de Daniel Brito, el secretario destituido al allanarse a la intervención del juzgado Procesal Administrativo de Zapala. Su relación con el Concejo Deliberante quedó muy deteriorada.

Daniel Brito

Daniel Brito, exsecretario de Economía.

Denunciado por una serie de irregularidades en la gestión y maltrato al personal, que no fueron probadas judicialmente, el Concejo Deliberante lo sometió a juicio político y lo destituyó el 15 de enero pasado. Fue el primero que judicializó el conflicto: le pidió al juez procesal administrativo Matías Nicolini que suspenda la sesión en la cual iba a votarse su desplazamiento. Un recurso de apelación suyo está ahora en la sala procesal administrativa del Tribunal Superior de Justicia.

David Tressens Ripoll

Concejal David Tressens Ripoll (MPN)

Cuando parecía que la oposición no lograría los 5 votos necesarios para iniciar el proceso de juicio político contra Brito, apareció Tressens Ripoll y levantó la mano. Gendarme retirado, ex bombero y ex director de Defensa Civil, dijo que se arrepentía de haber formado parte del gobierno de Stefani. El intendente lo incluye dentro del grupo de supuestos "desestabilizadores" de su gestión. El partido provincial no se pronunció públicamente en respaldo de ninguno de los dos.

Matías Nicolini

Juez Matías Nicolini.

El juez procesal administrativo de Zapala Matías Nicolini recibió en diciembre del 2020 un recurso de Daniel Brito para detener el proceso puesto en marcha en el Concejo Deliberante (la ya mencionada judicialización del problema político). En enero levantó la feria judicial, y el jueves 14 dictó una insólita orden de suspensión de la sesión del viernes 15, en la cual los concejales tenían previsto votar la destitución de Brito.

El Concejo Deliberante, a través de sus asesores. contestó con otro recurso en el cual señala que Nicolini es incompetente para intervenir, y que el caso debe tomarlo directamente el Tribunal Superior de Justicia.

Fernando Rubio

Fiscal jefe Fernando Rubio (archivo)

Debido a que los concejales de Villa La Angostura sesionaron el viernes 15 de enero y destituyeron a Daniel Brito, el fiscal jefe Fernando Rubio los acusó de desobedecer una orden judicial. Según Rubio, la orden emitida por el juez Nicolini es válida. Los concejales responden con dos argumentos: nunca fueron notificados de esa orden, y Nicolini no era competente para emitirla. La investigación está en marcha, con un año de plazo para reunir pruebas.

Tribunal Superior de Justicia

Moya, Gennari, Busamia, Elosu Larumbe y Gerez, el TSJ en pleno.

Toda la maraña de escritos legales cruzados, producto de la judicialización del conflicto político, cayó en el embudo del Tribunal Superior de Justicia. La sala procesal administrativa debe resolver un recurso de Daniel Brito, quien apeló su destitución. Y el pleno (los cuatro vocales) se deben pronunciar respecto de un planteo de inhibitoria del Concejo Deliberante, y definir si el juez Matías Nicolini es competente o no.

Lo que resuelva el TSJ tendrá profundas repercusiones. Por un lado, quedará en pie o no la causa penal contra los siete concejales. Y por el otro se podrá retomar o no, la búsqueda de una salida al conflicto por el camino político que nunca debió abandonarse.