Quiénes fueron los diputados de Neuquén que no dieron quorum para tratar el etiquetado frontal

El proyecto de etiquetado frontal no pudo ser tratado en el recinto.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa debió levantar la sesión parlamentaria por no cumplir con la mayoría de los miembros que se necesita para dar tratamiento a los cuatro proyectos que estaban en agenda. Entre ellos estaba el proyecto de ley de etiquetado frontal. El Frente de Todos, el bloque oficialista que pretende impulsar la iniciativa, reunió 122 diputados, pero faltaron siete para lograr el quorum necesario. El bloque opositor de Juntos por el Cambio no bajó al recinto para permitir su tratamiento.

¿Qué sucedió con los y las diputadas que representan a la provincia de Neuquén?

Los integrantes del bloque del Frente de Todos, Guillermo Carnagui y Carlos Vivero se sentaron en sus bancas para dar tratamiento a los proyectos que estaban en el temario del orden del día.

Quienes no asistieron fueron los opositores, David Schlereth y Francisco Sánchez del Pro.

En declaraciones en Radio Con Vos, Sánchez justificó su ausencia por “la forma en que se hace la convocatoria”. Detalló que el temario llegó “absolutamente cerrado” desde el Senado y fue enviado última hora del viernes. Afirmó que los cuatro temas fueron elegidos por “el presidente del bloque del kirchnerismo”.

El ex concejal neuquino acentuó que “no bajó el MPN” y diputados de otras fuerzas por la metodología legislativa.

“Decidimos no darle quorum para que no puedan tratar ningún tema que no sea en una sesión absolutamente consensuada por todas la fuerzas políticas”, expresó Sánchez.

El legislador manifestó no estar de acuerdo con todo lo que establece el proyecto de la ley del oficialismo. Por ejemplo mencionó que -en un punto- impide que cualquier producto que tenga un sello, pueda realizar publicidad. ”Me parece que va en contra absolutamente de las libertades”, indicó.

Al ser consultado por su publicación en Twitter que decía “Al amigo todo, al enemigo ni quorum”, Sánchez dijo que se trataba de una “humorada” y afirmó que los contenidos publicados en esa red social “no es la vida y la muerte”.

Al amigo todo, al enemigo ni quórum. — Francisco Sánchez 🇦🇷 (@fsancheznqn) October 5, 2021

Sánchez adjudicó como “interpretaciones” de ciertos sectores sobre la existencia lobby de empresas alimenticias que se oponen a la ley.

“Seguramente si hay un proyecto consensuado o un temario consensuado seguramente vamos a bajar todos a dar quorum”, concluyó Sánchez.

Fin de la escribanía K en la Cámara de Diputados. El FdT no quiso consensuar temario de sesión. Pedimos tratar Educación como Servicio Esencial, Boleta Unica, cambio ley de alquileres y de emergencia y se negaron. Parece que todavía no entendieron el mensaje de las urnas. — David Schlereth (@davidsnqn) October 5, 2021

La ausencia que sorprendió fue la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma “Chani” Sapag quien expresó a Río Negro: “No fui por un tema de salud. Eso es todo”. La legisladora nacional adelantó que acompañará el proyecto y mencionó: “Es la primera sesión en cuatro años que no asisto”.

Sapag argumentó que comer sano “se nos ha convertido en una tarea extremadamente difícil. Y esta tarea se nos complica aún más si la información que acompaña a los alimentos es poco clara”.