Quintriqueo cuestionó a Alberto Fernández por frenar la cláusula gatillo

El dirigente de ATE y la CTA de Neuquén, Carlos Quintriqueo, publicó una carta abierta al presidente Alberto Fernández, cuestionando que impulse la desindexación de los sueldos estatales. El gremialista le recordó que en Neuquén este acuerdo se aplica desde hace tres años y resaltó que fue lo único que permitió -en la peor época del macrismo- sobrellevar la situación generalizada en todo el país de la pérdida de salario ante inflación.

Quintriqueo le sugirió al presidente que cambie su perspectiva y que en vez de ponerle límites a los trabajadores, los ponga a la especulación financiera, al aumento de tarifas y a los grandes formadores de precios. En este último caso puso como ejemplo a la familia Peña-Braun, propietarios de "La Anónima", a la que pertenece Marcos Peña, quien fue jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri.

El dirigente manifestó que esta clase de medidas serán acompañadas por los trabajadores, pero aclaró, apelando al peronismo: "no nos pidan más esfuerzos que los ya hemos realizado". En este sentido, también citó a Cristina Fernández con la frase “Confíe en su pueblo” y al general Juan Domingo Perón: "Les prometían todo y no les daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto. No prometer nada y darles todo".

En Neuquén, los estatales cerraron el 2019 con una suba promedio del 55,5%, seis puntos por debajo de la inflación que se midió en la capital, pero superior a la que se registró a nivel nacional.

Ahora será la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, la encargada de sentarse a la mesa con los sindicatos para negociar si se renueva el acuerdo salarial de aumento trimestrales de acuerdo a la inflación o se implementan aumentos fijos.