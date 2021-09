Radicella presenta su disco experimental en Bariloche

"Experimental y bastante ambient. Es especial". De esta forma, el músico Marcos Radicella describió su cuarto trabajo discográfico "Improbable" que ya está disponible en las plataformas digitales.

Fue producido en tiempos de pandemia. "Integro la Banda Sonora de Películas que No Existen y como no podíamos ensayar, me las ingenié para que los intregrantes me enviaran fragmentos de composiciones", contó Radicella.

El paso siguiente fue "procesarlos con un sotware particular" que también descubrió en pandemia y que permite "una edición aleatoria de la música".

El disco cuenta con ocho temas y el primero tiene una duración de 26 minutos. Guillermo Andreani, Sebastián Lema, Verónica Garea, Ezequiel Gutiérrez, Tomás Radicella e Ignacio Montoya Carlotto forman parte de "Improbable".

"Con Ignacio Montoya Carlotto nos vinculamos de manera azarosa. Me contactó para pedirme una foto para un disco suyo y así nos conocimos. Como generamos un vínculo de confianza, le pedí que me enviara un tema y lo procesé", señaló.

Radicella admite que de este último trabajo, "salieron cosas muy raras" y destacó que "el proceso fue divertido".

"Siempre intento que mi producción sea lo más sincera posible y lo menos pensada posible. Es reconfortante cuando alguien lo escucha y te dice que le encantó lo que hiciste", reconoció y comentó que cada disco "es el cierre de un proceso que abre la puerta a algo nuevo".

Improbable, "100% experimental". Foto: gentileza

"Improbable -continuó- es el más experimental de todos mis trabajos. El anterior tenía partitura e instrumentación: violín, piano y chelo. Esta producción, en cambio, es 100% electrónica. Algo muy distinto. De todos modos, quienes me conocen, entienden que hay un hilo conductor".

A través de la página web https://share.amuse.io/album/marcos-radicella-improbable, se accede a todas las plataformas para escuchar el disco.

"Las plataformas te aportan mucha información respecto de cómo se va escuchando. Es lindo saber que alguien se colgó una hora escuchando tu trabajo en Finlandia, donde no tengo ningún conocido. Las plataformas te detallan en qué ciudad se escucha y cuántas veces", expresó.

Radicella no duda: la música es su cable a tierra. Recordó que en una clínica con Robert Fripp, guitarista de King Crimson, le confió que estaba en la disyuntiva de dedicarse a la música o a la comunicación. El músico le recomendó: "Deja la música como tu cable a tierra porque la vida del músico profesional es dura. Y no se equivocó".