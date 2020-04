Receta con historia: las hamburguesas de pollo y verduras de Elena

La cuarentena nos ha dado vuelta la rutina y la organización del hogar: no hay salidas ni horarios con actividades programadas fuera de casa, ya no hay que correr para llevar y traer a los chicos al cole o a gimnasia, inglés, natación, etc. Nos obliga a replantear nuestros tiempos y a volver a las costumbres que en la rapidez con que vivimos día a día se están extinguiendo: una de ellas cocinar en casa, con tiempo, en familia, con los chicos…volviendo a buscar esas viejas recetas de las abuelas o bisabuelas… haciendo versiones más saludables a las que propone Doña Petrona…





La ventaja de estar conectados a tanta información en las redes es que podemos aprovechar esta instancia de aislamiento para disfrutar de una buena, divertida y saludable cocina, integrar a nuestros hijos en esta actividad y trasmitir esos saberes familiares de la comida.

Algo que aprendí mas como madre que como nutricionista es que mediante el juego nuestros hijos son capaces de probar alimentos que en otra instancia no lo harían. Un buen juego es que la comida a prepararse tenga varios colores, formas y texturas. De esta manera al momento de servir se crean figuras con caras particulares, con formas de animales, flores… que la creatividad de cada uno disponga!



Hamburguesas de pollo con vegetales



Ingredientes:



· Carne picada de pollo 1 kg

· Avena tradicional ½ taza

· Condimentos a gusto.

· Vegetales a elección salteados o cocidos al vapor u horno y vegetales crudos.



Preparación:



Mezclar la carne picada de pollo con los condimentos y la avena. Formar pequeñas hamburguesas y cocinar en una fuente al horno. Cocinar los vegetales elegidos cortados en cubos, rodajas, círculos o bastones. Un vez que todos los alimentos están cocidos, armar cada uno su plato con todos ellos. La obra final es un plato colorido, nutritivo que a nuestros hijos les dará mucho gusto comer.