Reclamo mapuche en Bariloche: sin acuerdo en el conflicto del cerro Ventana

No hubo acuerdo en la mediación. Foto: Marcelo Martínez

Representantes de la lof che Buenuleo se reunieron hoy en audiencia de conciliación con el presunto titular de un predio que mantienen ocupado desde la mañana de ayer en el cerro Ventana, pero no alcanzaron acuerdo alguno.

El encuentro fue promovido por la fiscalía penal, que se aseguró de comprometer a las partes para que no se produzcan nuevos roces, como los ocurridos en la víspera, cuando hubo amenazas y exhibición de armas por parte de los presuntos propietarios.

El fiscal jefe Martín Lozada dijo que cada uno expuso sus razones y el objetivo de la audiencia era conocer “la expectativa de las partes” pero no resolver el litigio sobre la titularidad de la tierra, que corresponde a la Justicia Civil.

La comunidad Buenuleo asegura que ese lote le pertenece por derecho ancestral y que están asentados en el lugar desde hace más de cien años.

Emilio Friedrich, quien se presentó patrocinado por la abogada Laura Zannoni, dijo tener en su poder un boleto de compra venta por 90 hectáreas firmado por Antonio Buenuleo como lonko de la comunidad hace ya diez años. Los mapuches dicen que la firma es apócrifa.

Ambas partes mantienen presencia en el lugar y Lozada afirmó que el litigio debe ser resuelto por el juzgado civil. El propósito de la fiscalía es que “en el mientras tanto” haya compromiso de las partes “de no generar otros daños”.

Tanto Friedrich -que montó una cabaña en el lugar- como la comunidad mapuche que inició una “recuperación de territorio”, conviven desde ayer junto al arroyo Ñireco, a pocos metros de distancia, con presencia policial permanente. Lozada dijo que por ahora mantendrán esa medida de resguardo.

Deolinda Buenuleo, vocera de la comunidad, aseguró que no renunciarán a “la posesión” del lote pastoril que le adjudicaron a su abuelo y que no los mueve ningún interés especulativo. “Queremos permanecer en la tierra para cuidar la naturaleza y hacer nuestras ceremonias, no para negociar”, sostuvo la dirigente.