Reclamo por conectividad escolar

Plottier

Existe la necesidad urgente de garantizar puntos de conectividad para aquellos estudiantes que no posean redes wi-fi.

Esta necesidad surge de un relevamiento realizado por Barrios de Pie donde se concluye que 7 de cada 10 vecinos de barrios periféricos se sienten insatisfechos con las condiciones en las que se desempeñan los y las chicas que estudian en contexto de pandemia ya sea por falta de recursos, de formación y siempre surgió el tema de la poca conectividad en barrios donde no llegan las compañías de wi-fi. Algunos datos que arrojó el relevamiento:

- el 46% de los estudiantes no tienen conexión en el hogar

- 72% de los dispositivos son de uso común, es decir que son utilizados por varios integrantes de la familia

- 56% no tienen computadora ni dispositivos para el acceso a la educación virtual.



Desde la agrupación se pide al menos dos nuevos puntos de wi-fi libres en barrios alejados del centro. Si bien en la Casa de la Juventud actualmente existe uno de estos puntos y es muy beneficioso, debería extenderse a los lugares más alejados del casco urbano ya que la conexión de cualquier compañía de datos móviles de celulares allí es débil o deficiente. Muchas familias de escasos recursos no pueden pagar una red wi-fi para garantizar la asistencia a clases virtuales de los niños, niñas y adolescentes que así lo necesiten.



Salomé Pincheira

Coordinadora de Jóvenes de Pie Plottier