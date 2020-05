La pandemia del coronavirus llegó con el consejo, y la obligación, de evitar el contacto físico para realizar las compras. El cierre de muchos negocios y la cautela por la posibilidad de contagio hizo que los consumidores se vuelquen al comercio electrónico de forma masiva, como nunca lo habían hecho.

En este contexto especial cambió el comportamiento de los consumidores de forma tan repentina como significativa. Según indican los últimos resultados obtenidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas a través de comercios online de los supermercados durante las primeras tres semanas de la cuarentena, crecieron un 300% en relación a las tres semanas previas al inicio del aislamiento. En el caso de las farmacias el incremento fue de un 60% y en el de la computación del 50%.

Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE graficó que en el transcurso de los dos últimos meses el e-commerce avanzó lo que le hubiera llevado casi dos años. En ese sentido, precisó que las empresas están en búsqueda de mayor venta debido a que en muchos casos, la venta online es la que está sosteniendo su negocio.

“Algunas firmas quizá tienen 10 o más sucursales, pero solo están moviendo un poco mediante las ventas online”, graficó. Asimismo, reconoció que algunas categorías como “Turismo” fueron muy golpeadas y están sin ventas.

Por otro lado, explicó que todo lo que son productos electrónicos se vende muy bien. “Hay categorías que crecen mucho en esta situación. Todo lo que tiene que ver con el hogar y trabajar en él. Computadoras, lavarropas. Pero también freidoras, máquinas de hacer pan, juguetes, y artículos para hacer ejercicio”.

En crecimiento

Los expertos sostienen que esta pandemia puede tomarse como una “bisagra” en la marcha de la venta online en la Argentina. Desde el punto de vista de la demanda hay gente que no había comprado antes y no se animaba y por la pandemia lo hizo. Por otro lado, los que antes compraban alguna que otra cosa, ahora compran todo .

El Hot Sale, que estaba programado para mayo, se debió reprogramar y se realizará los próximos 6, 7 y 8 de julio. Los directivos de CACE, creen que sin dudas, el evento tendrá más ventas que en otras ediciones. (Ver aparte)

Es que, hace 3 o 4 años, todos aprovechaban las ofertas en viajes o aprovechaban para comprar un televisor de 55 pulgadas, celulares, , pero hoy, también adquieren alimento, ropa, o medicamentos, lo que demuestra que el e-commerce penetró en lo cotidiano.

Por otro lado, para que los pequeños comercios que no la están pasando bien y para que se sumen a esta modalidad, desde CACE implementan iniciativas para ayudar a las que se quieren sumar a la venta online. Suben contenidos en la página y los jueves dan un webinar (conferencia online) abierto con contenidos.

En el webinar del jueves pasado, entre los expositores, Martín Orengia, fundador y CEO de Punto Marketing, sostuvo que hace 15 años se dedica al marketing digital, y que el virus logró consolidar en un meses, más de lo que ellos avanzaron en años en el trabajo de evangelizar a los clientes.

“Se está vendiendo mucho. Con mucho me refiero a que en los primeros días de la cuarentena se vendió lo mismo que se vende en un día del Hot Sale, por ejemplo. Es desmedida la facturación. Habrá a futuro datos precisos de la CACE, pero ya se ve un crecimiento muy grande”, dijo.

Lo que esto hizo fue acelerar procesos, que se esperaban que surjan. “Todo lo que hacíamos de manera presencial, no tuvimos más remedio que hacerlo de manera online. Y si las personas cambian deben hacerlo las empresas. Hubo gente que se vio obligada a comprar.Antes, seguro que no lo hizo por falta de confianza, pero no tuvo alternativa y ahora tal vez lo siga haciendo”, decía.

Logística

Las colas frente a los correos, son un signo de que la cantidad de ventas que se están haciendo, generan un cuello de botella en la entrega de los productos, sumado a otros trámites que se resuelven por esta vía, como el pago del Ingreso de Emergencia IFE.

“Fui a Correo Argentino de Rivadavia y Santa Fe a retirar un pantalón que compré a las 11 de la mañana y había más de una cuadra y media de cola de gente buscando sus compras. Volví hoy a las 8, ni bien abría. Armaron una cola para los que cobran el bono y otra para los que retiran compras, está muy bien organizado. Pero en media hora ya se había juntado gente”, cuenta Verónica de Neuquén.

Es así que la transformación digital, hoy se ve acelerada por este contexto y muchos de los procesos necesitarán ser ajustado a la nueva realidad para que las empresas sostengan sus ventas y los clientes tengan seguridad al comprar.

Un nuevo Hot Sale se prepara

- La Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE reprogramó el Hot Sale para el 6, 7 y 8 de julio.

- El artículo Computadoras será el que pisará fuerte en el próximo evento.

- En el último HotSale los descuentos rondaron el 27% y adelantaron que se igualará o mejorará ese porcentaje.