Qué le pasó al Pollo Álvarez en Miami: «Me di un palo terrible»

Joaquín Rodrigo Álvarez, más conocido como «El Pollo» Álvarez, sufrió un accidente en Miami mientras presentaba a la banda La T y la M en un show que dieron en esa ciudad, donde se desarrolla el Mundial de Clubes. El conductor dio detalles de lo ocurrido en Intrusos.

Qué le pasó al Pollo Álvarez en Miami

El Pollo Álvarez se cayó del escenario luego de presentar a La T y la M en Miami y mostró los moretones en Intrusos: «Me di un palo terrible, pero me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata, al otro día cuando vi un par de moretones dije ‘podría haber sido mucho peor‘».

«No sé la altura que tenía porque de la vergüenza, no sabés cómo me levante«, aseguró el conductor, que no dudó en sacarse la remera en vivo para mostrar las marcas que le quedaron luego de la caída.

«No se veía nada, había un agujero y me caí», agregó «El Pollo», que está contento por estar en Miami cubriendo el Mundial de Clubes, y en las últimas horas tuvo la oportunidad de saludar a David Beckham.

🔴 EL GRAVE ACCIDENTE DEL “POLLO” ÁLVAREZ

EN MIAMI



🗨️"Me caí del escenario y me di un palo terrible"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/mP8LoMYsTp — América TV (@AmericaTV) June 17, 2025

La Tora de Gran Hermano le contó al Pollo Álvarez su dura historia de vida

La streamer y exjugadora de Gran Hermano, Lucila «la Tora» Villar, participó de un ciclo de entrevista con «el Pollo» Álvarez y terminó haciendo impactantes confesiones. Contó que sufrió abuso en su infancia, que tuvo un novio que murió, que consumió todo tipo de sustancias y que fue adicta al sexo. Además, comentó como fue su casting para ingresar al reality de Telefe. Para eso, contó con la ayuda de sus amigas.

“Les dije que armemos entre todas la presentación. ‘En historia de vida, ¿qué pongo? Tiene que ser en dos renglones’ Ahí arranqué con los ítems y dije: ‘Con esta me eligen o me eligen: Abuso, novio muerto, adicta al sexo, cristianismo, deporte y disciplina. Me van a querer”, explicó la conductora del stream de Gran Hermano.

