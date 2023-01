A qué se quiere dedicar Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

La modelo Paula Chaves y Pedro Alfonso volvieron a subirse juntos al escenario esta temporada en Villa Carlos Paz. La pareja protagoniza «Un plan perfecto» y por esta razón se encuentra promocionando la obra en distintos programas.

En uno de los programas de América TV, contaron a qué se quiere dedicar su hija mayor Olivia. «Ella quiere actuar. El año pasado tenía una escena preparada y le agarró una especie de pánico escénico porque todo el elenco la arengaba y la felicitaba y no quiso salir, pero obviamente que no había ninguna obligación de nada», contó Paula.

Por su parte, Pedro Alfonso agregó: «Cuando yo le pregunté ‘por qué no te animaste’, me dijo ‘porque no estoy en la marquesina, es raro que esté si no aparezco’. Ella siempre quiere estar».

En ese sentido, la modelo confirmó que su pequeña de 9 años debutará este año en la comedia: «Este año va a subir al escenario porque le encanta. Oli siempre quiere aparecer y de hecho quiso estar en la película que hizo Pedro».

Un paseo en familia

Por otra parte, la modelo y conductora disfrutó de un domingo en familia y lo compartió en sus redes: la modelo salió de paseo en lancha junto a su marido, el productor Pedro Alfonso, a sus hijos Olivia, Baltazar, de 6 años, y Filipa, de dos.