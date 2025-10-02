Ángela Torres tuvo una actitud polémica contra Rusherking

Tras una fuerte polémica por la situación económica de Ángela Torres al tiempo de haber terminado su relación con Rusherking, la actriz contó que decidió tener relaciones sexuales con una persona que generó molestias en su ex pareja, a sólo horas de haberse separado.

Ángela Torres confesó que tuvo sexo con la persona que más le molestaba a Rusherking tras la separación

El último cruce entre Thomás Nicolás Tobar y la nieta de Lolita Torres dejó a su paso un desencadenante de conflictos, el momento en que la intérprete confesó que su economía sufrió un fuerte desgaste a causa de descuidos monetarios durante el vínculo.

A menos de un mes de que Torres tuvo que dar explicaciones de sus palabras y que el músico se mantuvo al márgen, aunque con publicaciones de por medio, ahora la artista volvió a referirse a su ex en el mismo streaming.

Durante el programa “Nadie dice nada” por Luzu, la joven contó: “Me separé y ese mismo día fui a estar con el que a él le molestaba”. Frente a la sorpresa de sus compañeros, Nico Occhiato y Momi Giardina, Ángela retomó.

En este momento la cantante sostuvo que la persona con quien intimó era “con el que él -Rusherking- está obsesionado porque te dice ‘es ahí’” y añadió: “Fue a propósito y ese mismo día en que me separé, estuve con el que le molestaba”.